В России начали массово закрываться салоны по продаже автомобилей

В городах-миллионниках этот процесс идет еще более высокими темпами.

Кризис на российском авторынке ударил по автомобильным салонам: с начала года по 1 сентября количество точек продаж и шоурумов в целом по стране сократилось на 9% — до 7284. Однако в городах-миллионниках они закрывались более высокими темпами. Наибольшее сокращение зафиксировано в Ростове-на-Дону (минус 29,3%, до 94 точек), Воронеже (-18,8% до 65), Волгограде и Самаре (-18,3% до 58 и -18,2% до 117 соответственно), а также в Красноярске (-17,2% до 96). Просели и крупнейшие рынки: Москва (-11,1% до 706) и Санкт-Петербург (-17,6% до 365). Это следует из данных сервиса «Яндекс Карты», которые приводит Forbes.

Уже состоявшиеся закрытия — это не предел, поскольку еще около трети дилеров испытывают серьезные финансовые трудности или вообще находятся на грани прекращения деятельности, говорит президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин. По его словам, недостаток спроса на новые автомобили приводит к убыткам и нехватке прибыли, из-за чего издержки продавцов растут. «В России региональные дилеры сейчас продают всего по 220–250 машин в год, в столице — около 400. Для сравнения, в США этот же показатель составляет порядка 1000 автомобилей в год. При таком низком уровне продаж многие российские дилеры оказываются нерентабельными, что приводит к их массовому закрытию», — пояснил эксперт.

Закрываются не только салоны, продающие китайские автомобили, которые переполнили рынок, но и точки по продаже машин, поставляемых по параллельному и «альтернативному» импорту, говорит гендиректор «Рольф» Светлана Виноградова. В частности, ГК «Автодом» закрыла локацию Lamborghini в «Москва-Сити» и на Кутузовском проспекте, а также торговую точку BMW во Внуково. «Минусовая модель может держаться один или два месяца, но когда на протяжении полугода, а то и года, весь бизнес существует с отрицательной чистой прибылью, это ведет к таким последствиям, как череда банкротств», — пояснила Виноградова.

Продажи новых машин сократились в 2–2,5 раза относительно первой половины 2010-х годов, поскольку автомобиль стал менее доступен для россиян, говорит директор по развитию автомобильного маркетплейса FRESH Юрий Чистов. «Никаких явных сигналов того, что покупательская способность населения увеличится в ближайшие год или два, нет. В этом году сложился почти идеальный шторм», — отметил эксперт.

По данным агентства «Автостат», с января по август 2025 года продажи автомобилей в России упали на 23% год к году — до 773 264 штук. Эксперты агентства прогнозируют, что по итогам года снижение рынка составит 20% по сравнению с 2024-м, то есть будет продано не более 1,25 млн машин. На это повлияют высокие ставки по автокредитам и снижение их доступности, высокий уровень цен на новые автомобили и их дальнейший рост вследствие индексации утильсбора, высокий уровень инфляции и переход части покупателей к сберегательной модели поведения.

