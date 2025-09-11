закрыть
«Никакие Муравейки не спасут»

  • 11.09.2025, 12:08
  • 4,754
«Никакие Муравейки не спасут»

Любая из версий атаки дронов на Польшу — не в пользу Лукашенко.

Белорусский политолог Александр Класковский пишет для «Позiрка» о вторжении 19 российских дронов на территорию Польши, произошедшем 10 сентября:

— Можно точно сказать вот что: был ли правитель Беларуси соучастником этой ночной атаки или его даже не спросили — любая из этих версий не в пользу Лукашенко.

В первом случае он действительно предстает стопроцентной марионеткой Путина. Ведь Лукашенко сейчас особенно некстати провоцировать поляков и остальных натовцев. Как раз завязался диалог с Вашингтоном, сам Дональд Трамп позвонил, забрезжила надежда избавиться от петли санкций и т.д. И тут приходится становиться пешкой в кремлевской игре с огнем.

Во втором случае, если Путин не спросясь, через голову союзника (и в переносном, и в прямом смысле), пульнул по Польше, Лукашенко тоже не выглядит серьезным политическим субъектом. Получается, «старший брат» его и в грош не ставит.

И совсем худо будет, если Кремль, завезя в Беларусь свою ядерку и «Орешник», в какой-то момент захочет пульнуть этим куда более страшным, чем дроны, оружием с белорусской территории по натовским супостатам. Тогда никакие Муравейки не спасут от жестокой ответки.

