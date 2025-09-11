закрыть
Сикорский: Ответ НАТО заставит Путина осознать ошибку

3
  • 11.09.2025, 12:12
  • 2,250
Сикорский: Ответ НАТО заставит Путина осознать ошибку
Радослав Сикорский

Инцидент с дронами – это испытание не только для Польши.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский надеется, что ответ НАТО на нарушение польского воздушного пространства российскими дронами остановит главу Кремля Владимира Путина от дальнейшей эскалации.

Такое мнение он высказал в четверг утром в интервью RMF FM.

В ответ на вопрос, будет ли 10 сентября 2025 года, то есть дата многократного нарушения польского воздушного пространства Россией, «историческим событием», Сикорский выразил надежду, что этого не произойдет.

«Давайте будем надеяться, что объединенная реакция НАТО и усиление наших возможностей заставят Путина понять, что он совершил ошибку, и отказаться от эскалации», – сказал Сикорский.

Он заявил, что инцидент с дронами – явно не случайность, а испытание Россией всего НАТО.

«Это испытание не только для Польши. Это испытание для всего НАТО, и не только военное, но и политическое», – оценил Сикорский.

