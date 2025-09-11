Латвия закрывает воздушное пространство над границей с Беларусью 11.09.2025, 12:15

1,140

Минимум на неделю.

Латвия минимум на неделю запрещает полеты над границей с Россией и Беларусью. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции министр обороны балтийской страны Андрис Спрудс, пишет lsm.lv.

Зона воздушного пространства у границы с Беларусью и Россией закрыта по рекомендации Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии после оценки рисков.

Спрудс отметил, что события в среду в Польше — явное нарушение воздушного пространства НАТО, и Латвия должна действовать соответствующим образом. Хотя сейчас прямой угрозы Латвии нет, превентивные меры необходимы.

