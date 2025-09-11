Варшава задействовала самую болезненную точку для давления на Минск 2 11.09.2025, 12:26

Режим ждет транспортный коллапс.

В среду, 10 сентября, министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервиньский подписал распоряжение о закрытии границы с Беларусью. Документ вступит в силу в ночь с 11 по 12 сентября, полностью парализуя пассажиро-и-грузопотоки на важнейшем для Беларуси западном направлении.

Похоже, Варшава задействовала самую болезненную точку для давления на Минск, пишет сайт «Белорусы и рынок».

Польские власти дождались момента, чтобы отомстить за годы миграционного кризиса на своих восточных рубежах. Полное закрытие границы с Беларусью всегда было козырем в рукаве Варшавы. Но позволили его вытащить, получив наконец-то одобрение партнеров по Евросоюзу и НАТО, российско-белорусские учения «Запад-2025». Именно они, стартующие 12-го и заканчивающиеся 16 сентября, стали официальной причиной пока безвременного закрытия Варшавой всех контрольно-пропускных пунктов на белорусско-польской границе.

Резкая смена интонации Минска, «поучаствовавшего» после этого даже в отражении атаки российских дронов на Польшу, говорит, что ответ соседки попал в точку. Более того – в одну из самых болезненных для белорусской экономики точек. И еще он вновь поставил под вопрос договороспособность белорусских властей в глазах одного из его главных союзников – Китая.

Дело в том, что контрольно-пропускные пункты и пограничные терминалы именно на территории Польши являются входом и выходом для более 80% объема товаропотока, следующего транзитом, на экспорт и на внутренний рынок Беларуси в ее транспортных коммуникациях с Евросоюзом.

Транзит

Важнейшим звеном в обеспечении транзита через Беларусь были и остаются железнодорожные перевозки.

В прошлом году, по данным аналитических ресурсов, совокупные объемы транзита БелЖД в/из ЕС составили около 6,6 млн тонн. Они сократились примерно на 10%. Но произошло это за счет грузопотоков в направлении Латвии и Литвы.

А вот на польском направлении транзитный поток не только не уменьшился, но и вырос на около 100 тыс. тонн. Его общий объем в прошлом году был оценен экспертами в 5,2 млн тонн, что составляет около 80% всего транзитного объема, проследовавшего за год по БелЖД в/из ЕС.

Рост транзита в ЕС через польские пункты пропуска обеспечили частью грузы, переместившиеся из Латвии и Литвы, но главным образом - поток товаров в ЕС из Китая.

Только на терминалы польского Малашевиче (возле КПП «Тересполь/Брест») было ориентировано 80% контейнерного потока, поставленного в Европу через Казахстан, Россию и Беларусь из транспортных хабов Сианя, Чэнду, Чунцина, Чжэнчжоу, Иву и Уханя. По информации генерального директора оператора этого маршрута, компании «ОТЛК ЕРА» Алексея Грома, транзит из Китая в ЕС в 2024 году вырос к предыдущему году почти в два раза. Он составил 412 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент, или TEU), тогда как годом ранее был всего 216 тыс. ДФЭ.

«Год был достаточно сложным, но во многом стал для нас рекордным», - отметил, комментируя итоги, Алексей Грома. Весь товарооборот по этому маршруту (с учетом обратного трафика из ЕС в Китай) превысил 746 тыс. ДФЭ, превзойдя прошлогодний показатель на 11%.

Насколько важен этот маршрут именно для БелЖД говорит тот факт, что он обеспечивает свыше 90% всего ее транзита. А транзитные тарифы – это главный источник заработка белорусских железнодорожников.

И главное, несмотря на старания организаторов альтернативного пути доставки китайских товаров в ЕС - Транскаспийского международного транспортного маршрута (Казахстан, Азербайджан, Грузия и Турция) – последний не может пока составить достойную конкуренцию евразийскому направлению. В 2024 на долю маршрута через Казахстан, Россию и Беларусь пришлось 90% товарооборота, а транскаспийский путь обеспечил только 8,5%.

Экспорт

Польша – это еще главная точка входа экспорта белорусской продукции в Европу.

В прошлом году экспортные железнодорожные перевозки из Беларуси в ЕС выросли почти на 20%.

И главная роль в приемке и распределении этих грузов (удобрений, строительных продуктов, жмыхов и т.д.) принадлежала Польше. Через нее, согласно аналитическим ресурсам, проследовало 75% всех товаров (2,1 млн тонн из 2,8 млн), поставленных Беларусью по железным дорогам в Евросоюз.

Еще такой момент: прирост объема ввоза БелЖД на польские станции составил почти 50% к 2023 году.

Импорт

Наконец, именно Польша – крупнейший выходной форпост для обратных поставок западных товаров на белорусский рынок.

В железнодорожных перевозках в прошлом году в нашу страну наибольшие доли заняли метизы, сборные и строительные грузы. Из-за санкционных ограничений объемы в этом направлении падали. Но и по тому что остается в трафике - доминирование Польши.

По той же железной дороге в 2024 году через нее проследовало около 70% всего импорта из ЕС в Беларусь. Это – около 400 тыс. тонн грузов.

Что дальше?

Сегодня ночью Польша кроме трех железнодорожных также закрывает также два пункта пропуска для грузового автотранспорта.

В последние два года в автоперевозках шло перераспределение товарооборота с Европы на Россию и страны Центральной Азии. Но даже при заметном снижении экспортно-импортных объемов Польша остается главным связующим звеном Беларуси и ЕС и в этом сегменте.

Сейчас трудно подсчитать, во сколько всего обойдется Беларуси, по меньшей мере, пятидневный отпуск, в который Варшава, спровоцированная учениями и задержанием «шпиона»-кармелита, отправила несколько десятков тысяч белорусских железнодорожников, автоперевозчиков и логистов.

Но, несомненно, это - отраслевой коллапс. И это, похоже, не миллионы, а десятки миллионов долларов недополученной прибыли для компаний и налогов для бюджета, неустоек и штрафов от контрагентов.

Потери этого сегмента в Польше не сопоставимы, но тоже могут быть значимыми. Поэтому местный бизнес и европейские экспортеры, импортеры и владельцы логистических хабов Дуйсбурга, Мангейма, Гамбурга и Бремерхафена на китайском маршруте будут прилагать все усилия, чтобы не дать затянуться блокаде границы.

