Что-то в этом мире явно «сломалось» Петр Олещук

11.09.2025, 12:30

1,802

Петр Олещук

Культура как оружие влияния Кремля.

Новость о том, что прославленная оперная дива Анна Нетребко вновь выступит на сцене Королевского оперного театра в Лондоне, вызвала бурю негодования и споров. После начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году имя Нетребко исчезло с афиш ведущих западных театров. Ее концерты отменяли, контракты разрывали в знак солидарности с Украиной. Однако три года спустя, пока российские бомбы все еще обрушиваются на украинские города, Нетребко объявлена исполнительницей главной партии в опере Пуччини «Тоска» на сцене Covent Garden. Ее возвращение запланировано на сентябрь и станет первым выступлением певицы в Лондоне с 2019 года.

Уже в преддверии премьерного спектакля в Лондоне разгорелся скандал. У Королевской оперы прошли акции протеста с украинскими и британскими флагами. Сотни людей требовали отменить выступления российской певицы. В открытом письме руководству театра, подписанном более чем 50 деятелями культуры и политиками из Украины, Великобритании, Франции и даже бывшим премьер-министром Новой Зеландии, выражена «боль от того, что Royal Opera House открывает двери для давнего символа культурной пропаганды режима, ответственного за военные преступления».

Анна Нетребко приобрела сомнительную славу не только как оперная примадонна, но и как фигура, олицетворяющая пророссийскую позицию в политике. Она долгие годы была приближена к российской власти. Еще в 2008 году Владимир Путин лично вручил ей звание народной артистки. Нетребко выступала доверенным лицом Путина на президентских выборах и не раз получала от него государственные награды. В 2014 году, на фоне первого этапа агрессии против Украины, певица публично поддержала пророссийских сепаратистов на Донбассе. Она передала 1 миллион рублей на «восстановление театра» в оккупированном Донецке, а также позировала с флагом так называемой «Новороссии». Эти шаги фактически сделали Нетребко частью кремлевской пропаганды.

Принципиальная позиция, которую западные культурные институции занимали в первые месяцы полномасштабной войны, постепенно дает трещины. В 2022 году крупнейшие оперные дома (от Метрополитен-оперы в Нью-Йорке до Ла Скала и Баварской государственной оперы) отменяли контракты с Нетребко и другими артистами, связанными с Кремлем, вводя своего рода «ментальный карантин» против российской культуры. Однако спустя полтора-два года ситуация начала меняться. Под лозунгами «искусство вне политики» некоторые известные россияне вновь получают приглашения.

Гастрольный график Анны Нетребко на ближайший год расписан по крупнейшим залам Европы. От Берлина до Цюриха. После вынужденного перерыва она возобновила выступления. Скандально известным стал ее концерт в Братиславе в апреле 2024-го, который прошел с аншлагом вопреки официальным протестам Украины. В сезоне 2025/26 ее ждут партии не только в Лондоне, но и в других столицах. Параллельно к возвращению готовятся и другие персоны, ранее вычеркнутые из афиш. Дирижер Валерий Гергиев (давний друг Путина) запланирован к выступлению с оркестром Мариинского театра в Барселоне. Это тот самый Гергиев, который прославился проведением пропагандистских концертов в поддержку кремлевских войн. Дирижировал на развалинах Цхинвали в 2008-м и в сирийской Пальмире в 2016-м, открыто агитировал за аннексию Крыма. Если еще вчера подобные фигуры считались «невъездными», то сегодня для них снова приоткрываются двери европейских фестивалей и залов.

Случай с Нетребко – это показательный эпизод более широкой стратегии. Российская власть на протяжении многих лет системно использует культуру как инструмент так называемой «мягкой силы». Кремль еще со времен СССР осознавал, что балет, опера, классическая музыка, литература и другие сферы искусства способны вызывать восхищение мировой аудитории и служить витриной, прикрывающей репрессивную сущность режима.

Возвращение Анны Нетребко на лондонскую сцену – это не просто эпизод из жизни оперы. Это симптом более широкой проблемы. Россия пытается реваншировать свое влияние, используя культурный фронт там, где терпит изоляцию на фронте политическом и военном. Каждый такой случай – это проверка на прочность ценностей Запада. Проверка того, позволит ли Европа кремлевским приближенным снова выступать и срывать аплодисменты, будто бы забыв о танках, убивающих украинских детей. Ведь если позволить вернуть на сцену близких союзников Путина, словно ничего не произошло, то искусство превратится в декорацию, за которой прячутся развалины и кровь.

Для Кремля допуск Нетребко в Covent Garden – это маленькая победа в войне нарративов. Российская пропаганда уже подала это как доказательство, что «нашу великую культуру не отменить», что Запад сам устал от собственных принципов и готов аплодировать русской звезде несмотря ни на что. В то время как украинцы переживают реальные трагедии, на оперной сцене разворачивается вымышленная драма. Искусство не бывает вне контекста, когда одним из контекстов являются бомбежки и оккупация. Недаром лозунг протестующих против выступлений Нетребко гласил: «Art is never neutral» – «искусство никогда не бывает нейтральным».

Кремль стремится «вынести за скобки» агрессию против Украины, и, получается, что у него что-то в этом плане выходит? Сегодня можно ходить на концерты путинских приспешников, завтра – торговать с путинскими бизнесменами, послезавтра – снимать для них любые ограничения. И все это «будет другим».

Так работает путинская «нога в дверях» Европы. Сначала запускаем артистов, а уже за ними придут бизнесмены, политики, и, в конечном счете, военные. Ведь цели в плане агрессии против всей Европы в России никто никогда так и не отвергал. То есть, Россия готовит агрессию против Европы, регулярно угрожает применением силы, в пространство ЕС залетают дроны, а возле границ развиваются «учения», являющиеся явной демонстрацией силы. По российскому телевидению буквально каждую неделю обещают «превратить Лондон в ядерный пепел». И в том же Лондоне спокойно выступают российские артисты, имеющие награды от диктатора, который все это санкционировал. Что-то в этом мире явно «сломалось».

Нормализация агрессии и военных преступлений зашла в Европе слишком далеко. Люди, которые сами не сталкивались никогда с реальной войной, и для которых военные преступления – это «что-то из истории нацизма», очевидно, просто неспособны понять, почему нормализация зла – это путь в пропасть. Сначала начинается моральный упадок, а далее за ним следует все прочее.

Сначала начинается «не все так однозначно», и «культура вне политики», а потом эти прекрасные деятели культуры открыто призывают к убийствам, геноциду и преступлениям. А почему нет? У них же есть прикрытие. Они «деятели культуры». Несут какие-то «ценности», которых сами, похоже, никогда не разделяли и не понимали.

Петр Олещук, доктор политических наук, профессор КНУ имени Тараса Шевченко, специально для сайта Charter97.org

