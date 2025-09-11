Актер Том Холланд получает новый костюм Человека-паука каждые две недели

Актер Том Холланд получает новый костюм Человека-паука каждые две недели1
- 11.09.2025, 12:30
Реквизит очень быстро изнашивается.
Актер Том Холланд признался, что во время съемок его костюм Человека-паука довольно быстро теряет свежесть, и поэтому студия регулярно выдает ему новые, пишет People (перевод — сайт Charter97.org). 29-летний актер сообщил: «Да, он определенно становится затхлым. Мне выдают новый костюм каждые две недели».
Холланд сейчас снимается в четвертой части франшизы премьера которой назначена на 31 июля 2026 года. Съемки стартовали в августе в Великобритании. Актер вместе со своей невестой Зендеей, которая вновь сыграет MJ, был замечен на площадке в Лондоне. Также Холланд поделился видео первого дня съемок в Шотландии.
Помимо Холланда и Зендеи, в картине появятся Джейкоб Баталон, Джон Фавро, Лиза Колон-Сайас, Сэйди Синк, Марк Руффало, Майкл Мандо и Джон Бернтал.
Холланд играет Питера Паркера с 2016 года, начиная с «Первого мстителя: Противостояние». Он отметил, что в этот раз активно участвовал в разработке сюжета. «Я долго изучал, читал, чего ждут фанаты. Собрал общую картину и пришел к Marvel с идеями. И мы именно это и делаем. То, что мы сейчас снимаем, — это бесценно», — подчеркнул актер.
По его словам, главное для него — «подарить зрителям историю, достойную их времени и Питера Паркера».