Актер Том Холланд получает новый костюм Человека-паука каждые две недели 1 11.09.2025, 12:30

Том Холланд

Фото: Todd Owyoung/NBC via Getty; Chuck Zlotnick/Marvel

Реквизит очень быстро изнашивается.

Актер Том Холланд признался, что во время съемок его костюм Человека-паука довольно быстро теряет свежесть, и поэтому студия регулярно выдает ему новые, пишет People (перевод — сайт Charter97.org). 29-летний актер сообщил: «Да, он определенно становится затхлым. Мне выдают новый костюм каждые две недели».

Холланд сейчас снимается в четвертой части франшизы премьера которой назначена на 31 июля 2026 года. Съемки стартовали в августе в Великобритании. Актер вместе со своей невестой Зендеей, которая вновь сыграет MJ, был замечен на площадке в Лондоне. Также Холланд поделился видео первого дня съемок в Шотландии.

Помимо Холланда и Зендеи, в картине появятся Джейкоб Баталон, Джон Фавро, Лиза Колон-Сайас, Сэйди Синк, Марк Руффало, Майкл Мандо и Джон Бернтал.

Холланд играет Питера Паркера с 2016 года, начиная с «Первого мстителя: Противостояние». Он отметил, что в этот раз активно участвовал в разработке сюжета. «Я долго изучал, читал, чего ждут фанаты. Собрал общую картину и пришел к Marvel с идеями. И мы именно это и делаем. То, что мы сейчас снимаем, — это бесценно», — подчеркнул актер.

По его словам, главное для него — «подарить зрителям историю, достойную их времени и Питера Паркера».

