11 сентября 2025, четверг, 13:05
  • 11.09.2025, 12:51
Euronews: Учения «Запад-2025» станут тестом

Польша не верит «добрым намерениям» Путина и Лукашенко.

Польша объявила о временном закрытии границы с Беларусью, назвав учения «Запад-2025» «очень агрессивными». Ранее, 10 сентября, российские дроны пересекли польское воздушное пространство, причем как минимум два из них пролетели через территорию Беларуси, пишет Euronews (перевод — сайт Charter97.org).

Москва утверждает, что удары не были направлены на Польшу, а используемые дроны имели максимальную дальность до 700 км. Беларусь заявила, что дроны «случайно» попали в воздушное пространство Польши из-за сбоя навигации.

Учения «Запад» проводятся каждые четыре года с 2009 года для координации действий региональной военной группировки России и Беларуси. В них официально участвуют 12–13 тысяч солдат, хотя НАТО сомневается в точности этих данных. История прошлых маневров, включая «Запад-2017» и «Запад-2021», показывает, что Москва и Минск моделировали сценарии, близкие к реальным, а после учений в 2022 году российские войска использовали белорусскую территорию для вторжения в Украину.

На фоне учений Польша и Литва усиливают охрану границ. Польский премьер Дональд Туск подчеркнул, что меры безопасности необходимы из-за «военной агрессии» России и Беларуси. Президент Польши Кароль Навроцкий добавил, что страна не доверяет «добрым намерениям» Путина.

Между тем в Беларуси строятся новые военные базы, в том числе южнее Минска и на окраине Гомеля, которые могут принять до 3,000 военнослужащих и, по мнению экспертов, играть стратегическую роль для России в ее войне против Украины.

Обстановка вокруг восточных границ НАТО остается напряженной, и учения «Запад-2025» рассматриваются как серьезный тест готовности Альянса к возможным провокациям со стороны Москвы.

