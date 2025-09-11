«Российский рубль летит в бездну» 11.09.2025, 13:13

Фото: Reuters

Курс евро впервые с февраля превысил 100 рублей.

Рубль продолжает дешеветь на Московской бирже, обновляя многомесячные минимумы к доллару, евро и юаню, пишет

В четверг на внебиржевом рынке впервые с февраля курс европейской валюты поднимался выше 100 рублей — сделки проходили по 100,3850 рубля за евро.

Внебиржевой курс доллара обновил рекорд с 10 апреля — 85,91 рубля. А курс юаня на Мосбирже добрался до отметки 12,05 — самой высокой с 10 марта.

Рубль продолжает «лететь в бездну», констатирует инвестбанкир Евгений Коган. Настолько продолжительного снижения рубля — 8 дней подряд — рынок не видел с декабря 2022 года, а относительно показанных летом минимумов доллар подорожал почти на 10 рублей (12%), евро — на 12 рублей (13%), а юань стал дороже на 1,2 рубля (11%).

Слабость рубля «во многом связана с фундаментальным разворотом тренда из-за ухудшения сальдо торгового баланса», объясняет аналитик БКС Илья Федоров: экспортные доходы экономики сокращаются из-за падения цен на нефть, санкций и снижения торговли с Китаем, а спрос на валюту снова начал расти из-за потребности в импорте.

До конца года рубль может снизиться до 90-95 рублей за доллар, прогнозирует Дмитрий Сергеев, главный инвестсоветник ИК «Велес Капитал». «Управляемое снижение курса является одним из способов выправления ситуации с бюджетом», — объясняет он: за 8 месяцев «дыра» в федеральной казне достигла 4,2 трлн рублей, что втрое выше изначального плана на год, а нефтегазовые доходы сократились на 20%.

«14 августа было отменено требование обязательной продажи экспортной выручки компаниями-экспортерам», — напоминает Сергеев. А этому предшествовали многочисленные жалобы сырьевых миллиардеров и госкомпаний на слишком крепкий рубль. «Нерыночным» называл курс рубля глава «Роснефти» Игорь Сечин после того, как прибыль компании за первое полугодие обвалилась втрое, а глава ВТБ Андрей Костин призывал Минфин и ЦБ «отрегулировать» рубль, чтобы помочь бюджету.

«Санкционные ограничения, увеличение транспортного плеча и рост скидок на экспортные поставки углеводородов можно сгладить, опять же, через курс», — объясняет Сергеев.

Побочным эффектом девальвации, впрочем, станет новое ускорение инфляции. «Очень скоро это отразится на росте розничных цен», — предупреждает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. В связи с этим, добавляет он, ЦБ на заседании в пятницу может снизить ставку не на 2 процентных пункта, как ожидает рынок, а лишь на 1 п. п.

На рубль давят геополитическая неопределенность и ухудшение макроэкономических показателей России — замедление темпов роста ВВП, рост бюджетного дефицита, перечисляет ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Затормозить падение рубля может «прорыв» в урегулировании в Украине, а если мирные планы сорвутся, то доллар способен взлететь и до 100 рублей, не исключает эксперт.

