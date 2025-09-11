Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за вторжения дронов РФ в Польшу 11.09.2025, 13:27

1,190

Варшава запросила у союзников поддержку.

Польша объявила о проведении экстренного заседания Совета Безопасности ООН в ответ на вторжение российских дронов в ее воздушное пространство. Об этом заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский, подчеркнув, что атака стала беспрецедентным нарушением суверенитета страны, члена НАТО и ЕС, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Ранним утром в среду около 19 российских беспилотников пересекли границы Польши. Часть из них была сбита польскими истребителями. Это стало первым случаем, когда силы НАТО открыто вступили в конфликт с российскими средствами с начала полномасштабного вторжения Москвы в Украину.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал инцидент «масштабной провокацией» Москвы, подчеркнув, что страна оказалась «ближе всего к открытому конфликту со времен Второй мировой войны». Польша запросила у союзников по НАТО усиление систем противовоздушной обороны. Франция, Великобритания, Украина, Италия, Германия и Нидерланды предложили «конкретную поддержку в защите воздушного пространства».

Некоторые дроны были запущены с территории Беларуси. Жертв нет. Европейские союзники Польши резко осудили инцидент, отметив, что Москва сознательно нагнетает напряженность, а не ищет перемирия в войне против Украины.

Президент США Дональд Трамп ограничился кратким комментарием в соцсети, не обещав увеличения военной поддержки. Сикорский призвал Вашингтон занять более жесткую позицию, заявив, что Путин «издевался над миротворческими усилиями Трампа».

Вопрос реакции НАТО остается открытым. Cтрана задействовала статью 4, предусматривающую координацию коллективного ответа союзников на угрозы безопасности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com