Налоговая «приоткрыла секрет» о грядущих проверках в Минске

Кому приготовиться?

Налоговая инспекция по Минску предупредила о проверках в сфере общественного питания. Одним из поводов для этого послужили результаты «оперативного мероприятия» в одном из ресторанов города, где выявили «запредельное количество ошибок».

Как сообщили в ведомстве, недавняя проверка в одном из заведений началась с того, что там отсутствовала лицензия на продажу алкогольных напитков. Но этим все не закончилось. В ходе проверки инспекторы установили нарушения порядка приобретения товаров, использования кассового оборудования, а также систематическую выплату зарплаты «в конвертах».

По данным ИМНС, только в сентябре такие теневые выплаты коллективу ресторана составляли 500–700 рублей в день. По итогам проверки в отношении юридического лица и его работников составлено не менее 8 административных протоколов.

Кроме того, компании предстоит доплатить подоходный налог. В ведомстве уточнили, что если фирма сделает это добровольно, то сможет избежать административной ответственности за это конкретное нарушение.

На фоне этого случая налоговая инспекция «приоткрыла секрет» для всей отрасли. В ближайшее время управление проведет «углубленный анализ «парка кассовых аппаратов» всей сферы общественного питания столицы».

Инспекторы не исключили, что по итогам этого анализа в районные инспекции будут направлены поручения о проведении конкретных проверок.

Представителям бизнеса напомнили, что штраф за неправильное использование кассового оборудования может достигать 200 базовых величин (8 400 рублей).

