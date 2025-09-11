закрыть
11 сентября 2025, четверг, 14:50
Ученые советуют пожилым людям заниматься йогой

1
  • 11.09.2025, 13:39
Ученые советуют пожилым людям заниматься йогой

Минимум два-три раза в неделю.

Йога может не только снижать уровень стресса, но и защищать мозг от возрастных изменений. К такому выводу пришли ученые из Университета Калифорнии. Результаты исследования опубликованы в журнале American Heart Association (АНА).

По данным исследователей, регулярные занятия йогой уменьшают воспаление, поддерживают память и помогают замедлить когнитивное старение, снижая риск развития деменции. Эффект объясняется комплексным воздействием практики: она сочетает физическую активность, дыхательные упражнения и медитацию, что укрепляет связь между телом и нервной системой и повышает устойчивость мозга к стрессу.

В одном из исследований ученые сравнивали женщин, практикующих йогу, и участниц контрольной группы. У первых отмечалось больше серого вещества в зонах мозга, отвечающих за память и мышление, а также более высокий уровень когнитивной активности.

Серое вещество представляет собой главный компонент центральной нервной системы человека. Оно включает клеточные тела нейронов, которые помогают в обработке сенсорной информации, регуляции эмоциональных реакций, управлении памятью и обучением.

Особое внимание ученые уделили кундалини-йоге. Оказалось, что у женщин после наступления менопаузы она помогала сохранять серое вещество и улучшать исполнительные функции эффективнее традиционных тренажеров для мозга. Отмечается, что кундалини-йога включает в себя большое количество упражнений для расслабления позвоночника и укрепления рук.

Специалисты подчеркивают, что для стойкого эффекта необходимо заниматься минимум два-три раза в неделю.

