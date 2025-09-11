Российский беспилотник, который упал недалеко от Люблина, показали крупным планом 6 11.09.2025, 14:06

Фото: Agencja Wyborcza.pl

Некоторые его части скреплены скотчем.

Один из российских дронов, вторгшихся в воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября, был обнаружен во дворе частного дома — на клетке для кроликов.

Об этом сообщает TVP World, отмечая, что хозяин дома, расположенного в селе Быхавка Третья (24 км к югу от Люблина), вернувшись домой с работы и обнаружив находку, был шокирован.

По его словам, устройство выглядело неповрежденным, но со следами кустарного ремонта. Некоторые части БпЛА были скреплены скотчем. Мужчина также сообщил, что БпЛА прежде чем приземлиться на крышу клетки мог задеть линию электропередачи.

После оповещения властей место обнаружения дрона взяли под охрану. В Люблинской окружной прокуратуре подтвердили, что беспилотник целый и не разбит на части.

Эта находка стала одной из по меньшей мере 19 подтвержденных случаев крушения беспилотников на территории Польши после того, как они вторглись в воздушное пространство страны в ночь на 10 сентября, пишет TVP World.

По словам польских чиновников, ни один из обнаруженных на данный момент беспилотников не содержал взрывчатки.

