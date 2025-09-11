Раскрыто важное новшество iPhone 17, о котором Apple не упомянула на презентации 1 11.09.2025, 14:19

Оно явно порадует пользователей.

Как это обычно бывает, после презентации новых iPhone узнаешь о различных интересных улучшениях, которые Apple посчитала не такими важными, чтобы упоминать о них в ходе ивенте. Одно из таких нововведений, о котором пишет TechRadar – поддержка более быстрой зарядки.

Apple сообщает, что iPhone 17, iPhone 17 Pro и 17 Pro Max можно зарядить до 50% примерно за 20 минут при использовании нового адаптера 40W Dynamic Power Adapter with 60W Max. Для сравнения: iPhone 16 достигал 50% заряда больше, чем за полчаса.

Аксессуар выдает динамическую мощность от 40 до 60 Вт. Блок питания продается отдельно за 39 долларов и не идет в комплекте, но, вероятно, подойдут и сторонние зарядки схожей мощности.

Исключение – самый тонкий iPhone Air. Он по-прежнему заряжается на уровне прошлогодних моделей.

Помимо ускоренной зарядки, новые iPhone также стали заметно автономнее, особенно базовый iPhone 17, появилась возможность отключения мерцания, новые «эко-тканевые» чехлы TechWoven и скорость передачи данных до 10 Гбит/с

