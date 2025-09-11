закрыть
11 сентября 2025, четверг, 14:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Воздушная тревога в Германии прервала заседание Бундестага

  • 11.09.2025, 14:42
  • 1,112
Воздушная тревога в Германии прервала заседание Бундестага

Сработала система общенационального оповещения Warntag.

В Германии включили сирены воздушной тревоги - сработала система общенационального оповещения Warntag.

Учебная тревога даже прервала заседание Бундестага.

Как пишет издание «Фокус», в Германии проводится день национального оповещения гражданской защиты, во время которого проверяется работа сирен и мобильных приложений в случае стихийного бедствия, чрезвычайного положения или военных угроз.

По всей стране на улицах включают сигнал сирены. Кроме того, «тревожные» оповещения местные получают и на мобильные телефоны.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох