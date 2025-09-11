Воздушная тревога в Германии прервала заседание Бундестага 11.09.2025, 14:42

1,112

Сработала система общенационального оповещения Warntag.

В Германии включили сирены воздушной тревоги - сработала система общенационального оповещения Warntag.

Учебная тревога даже прервала заседание Бундестага.

Как пишет издание «Фокус», в Германии проводится день национального оповещения гражданской защиты, во время которого проверяется работа сирен и мобильных приложений в случае стихийного бедствия, чрезвычайного положения или военных угроз.

По всей стране на улицах включают сигнал сирены. Кроме того, «тревожные» оповещения местные получают и на мобильные телефоны.

