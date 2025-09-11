Двухрублевую монету в Беларуси продали за 460 рублей 2 11.09.2025, 14:56

2,558

Фото: Shutterstock

Что в ней особенного?

На онлайн-аукционе ay.by 8 сентября был продан необычный лот — 2-рублевая монета с производственным браком. За нее победитель торгов заплатил 460 рублей. Номинал монеты — всего 2 рубля, однако из-за редкого дефекта коллекционная стоимость выросла в сотни раз, пишет «Онлайнер».

По информации продавца, монета полностью белого цвета — вероятно, во время ее чеканки перепутали заготовки металлов. В комментариях к лоту некоторые коллекционеры сомневались в подлинности редкости и спорили о ее реальной стоимости. Тем не менее итоговая цена в 460 рублей показала, что интерес к монете высокий.

Фото: money.onliner.by

Фото: money.onliner.by

Журналисты спросили Всеволода Юргенсона, научного сотрудника Академии наук, действительно ли эта монета представляет ценность?

— Да, это действительно брак — отсутствие плакировки на внешнем кольце монеты. Касательно стоимости, я думаю, она стоит тех денег, которые за нее заплатили, так как стоимость монетных браков очень индивидуальна и определяется именно во время аукционов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com