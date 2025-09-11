Двухрублевую монету в Беларуси продали за 460 рублей

Двухрублевую монету в Беларуси продали за 460 рублей2
- 11.09.2025, 14:56
- 2,558
Что в ней особенного?
На онлайн-аукционе ay.by 8 сентября был продан необычный лот — 2-рублевая монета с производственным браком. За нее победитель торгов заплатил 460 рублей. Номинал монеты — всего 2 рубля, однако из-за редкого дефекта коллекционная стоимость выросла в сотни раз, пишет «Онлайнер».
По информации продавца, монета полностью белого цвета — вероятно, во время ее чеканки перепутали заготовки металлов. В комментариях к лоту некоторые коллекционеры сомневались в подлинности редкости и спорили о ее реальной стоимости. Тем не менее итоговая цена в 460 рублей показала, что интерес к монете высокий.
Журналисты спросили Всеволода Юргенсона, научного сотрудника Академии наук, действительно ли эта монета представляет ценность?
— Да, это действительно брак — отсутствие плакировки на внешнем кольце монеты. Касательно стоимости, я думаю, она стоит тех денег, которые за нее заплатили, так как стоимость монетных браков очень индивидуальна и определяется именно во время аукционов.