Какие цели преследует Кремль? Петр Герасименко, «Зеркало недели»

11.09.2025, 15:01

2,596

Появление российских БПЛА в воздушном пространстве Польши — это не экспромт.

В ночь с 9 на 10 сентября российские беспилотники массово пересекли границы Польши и на несколько сотен километров углубились на территорию страны — члена НАТО. Для их уничтожения впервые была использована авиация Североатлантического альянса. Что может стоять за неожиданным решением Москвы поднять ставки в глобальном противостоянии с Западом? Почему Путин решился на подобный шаг именно сейчас? И станет ли первая целенаправленная атака российских БпЛА по стране НАТО прологом чего-то более масштабного?

Уверен, многих украинцев разочаровала крайне осторожная реакция Варшавы на нарушение ее воздушного пространства российскими БпЛА. Надежды украинцев увидеть решительные действия со стороны НАТО вполне понятны. Но они напрасны. На нынешнем этапе Запад будет делать все, чтобы избежать прямого военного конфликта с Москвой. К сожалению, это также прекрасно понимает Путин. Что позволяет российскому диктатору расширять географию провокаций и испытывать новые инструменты, включительно с милитарными средствами.

В Польше после налета дронов ограничили движение в воздушном пространстве вблизи Украины и Беларуси

Деконструкция системы мировой безопасности, особенно ускорившаяся в последнее время, добавляет уверенности Кремлю. Потеря Западом глобального лидерства, длящаяся не один год, при президентстве Дональда Трампа только усилилась. С каждым разом более показательные попытки Китая бросить вызов лидерству США создают новое окно возможностей для Путина. Существует еще и фактор Израиля, который своими волюнтаристскими действиями на международной арене все больше выходит за определенные рамки. Если Тель-Авив может внезапно нанести военный удар по Катару, то почему Москва не может попытаться расширить горизонт осуществления своих военных операций?

Появление российских БпЛА в воздушном пространстве Польши — это не экспромт Кремля, а продуманная операция, преследующая несколько целей. И главная из них направлена не против НАТО (по крайней мере на этом этапе), а против Украины. Атакуя другие европейские государства, Москва хочет показать их уязвимость и беспомощность. А также создать условия для остановки передачи Киеву средств ПВО. Для этого необходимо изменить общественное мнение жителей европейских стран. Если они увидят реальную угрозу от российских дронов, то потребуют от властей защитить в первую очередь свое небо. И скептически отнесутся к идее передать Украине новые системы Patriot и другие средства противовоздушной защиты. Аргументы о том, что наше государство в состоянии справиться с этой задачей лучше, могут оказаться неубедительными.

«Шахеды» в небе Польши — это и сигнал запугивания и шантажа. Москва таким образом оказывает давление на политическое руководство европейских государств и запугивает европейские общества, заставляя их отказаться от поддержки Украины. Мол, достаточно перестать присылать Киеву оружие, и провокации прекратятся.

Польша не случайно выбрана объектом российской атаки. Ведь она выполняет важную функцию логистического хаба, через который осуществляется значительная часть военных поставок. Стратегическая цель России — заставить Варшаву если не прекратить, то по крайней мере уменьшить логистическое участие в военной поддержке Украины.

Не исключено, что Путин также потенциально допускает возможность нанесения ударов по важным аэропортам и военным хабам, расположенным на территории Польши. Особенно его интересует аэропорт в городе Жешув. Поскольку шахеды уже выявлены около польских военных объектов, это своеобразный сигнал: Москва готова рассматривать их как легитимные цели. Представим гипотетическую ситуацию: Запад решил передать Украине дальнобойные ракеты. Конечно, их будут доставлять через один из военных хабов в стране НАТО. Первое использование Украиной таких ракет по РФ даст повод Кремлю заявить о необходимости и оправданности нанесения ударов по тому же Жешуву как по легитимной цели.

Было бы неправильно обойти вниманием еще один момент. Хотя Польша является нашим близким соседом и серьезно помогла Украине, по крайней мере на начальном этапе полномасштабной войны, она может оказаться и слабым звеном. Опыт последних лет показывает: польское общество уязвимо к информационным спецоперациям и манипуляциям, в сценарии которых прослеживается российский почерк. А еще в нем действительно распространены латентные антиукраинские настроения, которым подыгрывают и которыми пользуются в собственных целях определенные безответственные политики. Анализ Res Futura комментариев в социальных сетях показал: 38% поляков обвиняют именно Украину в залете российских дронов на территорию Польши. Российские боты активно распространяют этот тезис и создают атмосферу усталости от войны в Украине.

Наконец, в глобальном измерении Россия ставит перед собой задачу снизить активность Европы по поддержке Украины на дипломатическом фронте. Это важно для РФ, поскольку именно Европа сейчас является главным союзником Украины, который выступает против достижения мирного соглашения ценой нашей капитуляции. США, к сожалению, не демонстрируют такой принципиальности. Наоборот — время от времени сигнализируют о готовности договариваться c Москвой даже ценой отступления от интересов Украины.

Расширение зоны полетов дронов на территорию Польши дает возможность России получить ценную военно-техническую информацию. Насколько быстрыми и эффективными будут действия потенциальных противников? Какие слабые и сильные стороны продемонстрирует их система ПВО? Надежно ли защищены важные инфраструктурные объекты? Также для РФ важно протестировать военно-политическую реакцию Североатлантического альянса и проверить, как работает механизм принятия решений. Собранную информацию можно будет использовать для планирования последующих провокаций. Не исключено, что с привлечением большего количества БпЛА и других средств.

Нельзя полностью отбрасывать и вариант, что у Москвы есть сценарий проведения ограниченной гибридной войны против восточных членов НАТО. Это не означает, что завтра будет прямое российское вторжение в Польшу или страны Балтии. Но концепция лиминальной (пороговой) войны, в которую любит играть Кремль, и не предусматривает применения армий в классическом стиле большой военной операции. Зато она предусматривает серию действий военного и невоенного характера, которые проводятся на грани реакции противника, создания атмосферы неопределенности и достижения основных целей еще до того, как другая сторона решиться действовать.

В этом контексте атака на Польшу может оказаться очередной ступенькой на пути к гибридной войне, которую РФ с большим или меньшим успехом раньше апробировала в Украине. По крайней мере реакция Москвы на российские дроны в воздушном пространстве наших западных соседей подозрительно напоминает реакцию на появление «зеленых человечков» в Крыму в 2014 году и последовательное отрицание пребывания российских вооруженных сил на территории Донбасса.

Сейчас непонятно, ускорит ли вторжение российских дронов в Польшу введение антироссийских санкций Америкой и Европой. Хотя оно и может ускорить перевооружение европейских стран. Также без ответа остается один деликатный вопрос: информировал ли Путин Си Цзиньпина во время недавней встречи в КНР о своих намерениях расширить спектр и географию гибридных операций? Или это была его собственная импровизация?..

Сомнительно, что Польша пойдет на обострение и тем более даст какой-либо военный ответ России на этом этапе. И если реакция Запада будет слишком вялой, есть большая вероятность увеличения количества и масштаба таких провокаций и расширение их на другие государства.

Петр Герасименко, «Зеркало недели»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com