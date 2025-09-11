закрыть
11 сентября 2025, четверг, 16:20
На свободу вышел философ Владимир Мацкевич

  • 11.09.2025, 15:00
  • 4,122
На свободу вышел философ Владимир Мацкевич
Владимир Мацкевич

Он был осужден на пять лет колонии.

Среди 52 освобожденных политзаключенных, которые были выпущены режимом Лукашенко, философ Владимир Мацкевич, сообщает «Немецкая волна».

Он был осужден на 5 лет колонии по статьям о грубом нарушении порядка, оскорблении Лукашенко и создании «экстремистского формирования».

Мацкевич был задержан летом 2021 года, во время своего заключения он объявлял голодовку, их колонии его переводили на тюремный режим и в ПКТ.

