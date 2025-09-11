На свободу вышел философ Владимир Мацкевич 4 11.09.2025, 15:00

4,122

Владимир Мацкевич

Он был осужден на пять лет колонии.

Среди 52 освобожденных политзаключенных, которые были выпущены режимом Лукашенко, философ Владимир Мацкевич, сообщает «Немецкая волна».

Он был осужден на 5 лет колонии по статьям о грубом нарушении порядка, оскорблении Лукашенко и создании «экстремистского формирования».

Мацкевич был задержан летом 2021 года, во время своего заключения он объявлял голодовку, их колонии его переводили на тюремный режим и в ПКТ.

