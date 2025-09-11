Что знает наука о цвете глаз? 11.09.2025, 15:17

Это не только генетика и физика света, но и отражение индивидуальности и наследия.

Глаза человека часто становятся первым, что мы замечаем, и тем, что остается в памяти. Их цвет может быть насыщенно-карим, бледно-голубым или редким зеленым, меняющимся в зависимости от света, пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).

По всему миру глаза варьируются от коричневых, наиболее распространенных в Африке и Азии, до голубых в Северной и Восточной Европе. Зеленый цвет встречается всего у 2% населения, а карие с зелеными или золотыми оттенками — еще больше разнообразят палитру.

Цвет глаз определяется радужкой и пигментом меланином. В карих глазах его много — он поглощает свет, делая цвет темным. Голубые глаза содержат мало меланина, и их оттенок возникает из-за рассеяния света в радужке, известного как эффект Тиндаля. Зеленые глаза формируются при умеренном уровне меланина, а карие с зелеными или золотыми пятнами — результат неравномерного распределения пигмента, меняющегося с освещением.

Генетика глаза тоже сложнее, чем считалось ранее. Цвет зависит от множества генов, поэтому дети одной семьи могут иметь разные оттенки глаз. У младенцев голубые глаза часто становятся зелеными или карими по мере накопления меланина в первые годы жизни.

Редкие явления, как гетерохромия — когда глаза разного цвета или радужка содержит два оттенка — привлекают внимание и могут быть генетическими или вызванными травмой.

Цвет глаз — это не только генетика и физика света, но и отражение индивидуальности и наследия. Каждая радужка уникальна, создавая маленькую вселенную оттенков, меняющихся с каждым взглядом.

