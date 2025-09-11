NYT: Кремль не просто повышает ставки

NYT: Кремль не просто повышает ставки1
- 11.09.2025, 15:29
- 3,098
Москва использует стратегии отвлечения внимания и отрицания.
Россия продолжает повышать ставки в войне против Украины, атакуя территории ее союзников. В течение трех последних недель российские беспилотники и ракеты наносили удары по объектам, имеющим большое значение для Украины и стран Запада, что позже вылилось в дроновую атаку по Польше.
Как говорится в анализе The New York Times, РФ постепенно пересекла западную «красную черту». Тем не менее Москва продолжает отрицать то, что атака по территории одной из стран-членов НАТО была нанесена намеренно.
Аналитики в разговоре с журналистами заявили, что Россия ведет боевые действия в Украине на пределе своих возможностей в области обычных вооруженных сил. Это ограничивает ее способность к эскалации в реальном военном плане, но удары по западным объектам в Украине или пролеты беспилотников через границу НАТО не исключены.
Некоторые аналитики считают, что западные союзники Украины также пересекли «красные линии», но уже по отношению к Москве. В частности, США Великобритания и Франция предоставили Киеву ракеты дальнего радиуса действия, но сперва строго запретили бить ними по территории РФ. Позже это ограничение было снято, несмотря на возражения Кремля.
В издании напомнили, что РФ уже давно использует стратегии отвлечения внимания и отрицания. Еще в 2014 году российский диктатор Владимир Путин разместил в Крыму военных в масках и форме без знаков различия, заявив, что это не российские солдаты. Это примитивный ход, но он позволил на несколько дней ослабила реакцию Запада.
Более того, в издании обратили внимание, что почти все российские военные операции в других странах за последние полвека начинались с развертывания солдат в гражданской одежде или форме без знаков различия, включая подавления восстания «Пражской весны» в 1968 году в Чехословакии до конфликтов в Афганистане и Чечне.
Советник из администрации президента Украины Владимира Зеленского на условиях анонимности заявил журналистам, что даже непризнанная атака РФ может принести ей преимущества в переговорах в рамках стратегии «эскалации для деэскалации» войны.
Например, Россия может предложить Польше и ее встревоженным союзникам гарантии против будущих вторжений, представленные как уступка в переговорах по прекращению войны против Украины, а затем потребовать что-либо взамен.