Нидерланды вызвали российского посла из-за вторжения дронов РФ в Польшу

  • 11.09.2025, 15:40
  • 1,092
Нидерланды вызвали российского посла из-за вторжения дронов РФ в Польшу

Объяснения Москвы неубедительны и вызывают скепсис у стран НАТО.

Министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Веел вызвал российского посла Владимира Тарабрина в связи с нарушением польского воздушного пространства российскими беспилотниками. Об этом сообщил представитель МИД Нидерландов в Гааге, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

Инцидент произошел в ночь на среду. Российские дроны пересекли границу и проникли на территорию Польши, углубившись местами до 300 километров. Польские военные сбили часть аппаратов, а также задействовали самолеты союзников по НАТО. В частности, министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что некоторые дроны уничтожили нидерландские истребители F-35, дислоцированные в Польше.

В четверг около 12:30 посла России вызвали в МИД Нидерландов, где, по словам ван Веела, ему было «четко сказано, что это неприемлемо». Министр подчеркнул, что объяснения Москвы о «случайном нарушении» неубедительны и вызывают скепсис у стран НАТО.

По словам главы МИД, аналогичные шаги предприняли и другие государства Европы — в частности, страны Балтии, Румыния, Испания и сама Польша.

Инцидент вызвал жесткую реакцию в нидерландском политическом истеблишменте. Многие депутаты заявили о необходимости ответных мер. Для Давида ван Веела, вступившего в должность министра иностранных дел 2 сентября, это стало одним из первых серьезных испытаний. Ранее он занимал пост министра юстиции и безопасности.

Польша назвала вторжение «актом агрессии» и инициировала консультации в рамках НАТО. Ситуация стала первым случаем, когда силы альянса сбивали российские дроны на территории государства-члена с начала войны в Украине.

