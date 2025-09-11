Два беспилотника вторглись в воздушное пространство Литвы 11.09.2025, 15:55

2,650

Это уже вторая страна НАТО, подвергшаяся атаке после Польши.

В среду утром, 10 сентября, два беспилотника вторглись в воздушное пространство Литвы, что подтверждает теорию о том, что БПЛА не случайно залетели в Польшу.

Об этом пишет Welt, раскрывая новые подробности атаки БПЛА на Польшу в ночь на 10 сентября и указывая, что появляется все больше доказательств того, что прилет дронов в страну был спланированным.

«Основываясь на имеющейся информации, мы предполагаем, что беспилотники, скорее всего, намеренно вошли в воздушное пространство НАТО», — сказал изданию высокопоставленный офицер Альянса.

Количество зафиксированных над Польшей беспилотников с полуночи среды до 6:30 утра, речь идет от 22 до 25, указывает на то, что это не было случайностью.

В среду, в 10:00 утра еще два БПЛА вошли в воздушное пространство Литвы, согласно данным, озвученным на внутреннем брифинге НАТО.

В Альянсе предполагают, что таким образом их хотели проверить на скорость реакции и какие средства будут привлечены к борьбе с дронами. Версия о прямой атаке не рассматривается, потому что среди обломков не нашли взрывчатых веществ.

Согласно предварительному польскому расследованию, пять беспилотников летели в сторону базы НАТО. Три из них были сбиты голландскими истребителями F-35. Два других упали по другим неизвестным причинам.

Указывается, что именно через эту базу НАТО осуществляет поставки военной помощи Украине.

