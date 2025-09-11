закрыть
11 сентября 2025, четверг, 16:21
Освобождена журналистка Ирина Славникова

  • 11.09.2025, 15:57
  • 1,310
Ирина Славникова

До ареста она сотрудничала с польским телевидением TVP.

Журналистка Ирина Славникова вышла на свободу, сообщает «Белсат».

В 2022 году Славникову приговорили к 5 годам лишения свободы по обвинению в создании экстремистского формирования (ч. 1 ст. 361-1 УК) и организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК).

Славникова — экс-журналистка «Белсата», а до задержания сотрудничала с польским телевидением TVP.

