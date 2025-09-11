Освобождена журналистка Ирина Славникова 11.09.2025, 15:57

1,310

Ирина Славникова

До ареста она сотрудничала с польским телевидением TVP.

Журналистка Ирина Славникова вышла на свободу, сообщает «Белсат».

В 2022 году Славникову приговорили к 5 годам лишения свободы по обвинению в создании экстремистского формирования (ч. 1 ст. 361-1 УК) и организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК).

Славникова — экс-журналистка «Белсата», а до задержания сотрудничала с польским телевидением TVP.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com