Освобождена журналистка Ирина Славникова
- 11.09.2025, 15:57
До ареста она сотрудничала с польским телевидением TVP.
Журналистка Ирина Славникова вышла на свободу, сообщает «Белсат».
В 2022 году Славникову приговорили к 5 годам лишения свободы по обвинению в создании экстремистского формирования (ч. 1 ст. 361-1 УК) и организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК).
Славникова — экс-журналистка «Белсата», а до задержания сотрудничала с польским телевидением TVP.