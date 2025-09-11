Швеция выделит Украине более $7 млрд военной помощи 11.09.2025, 16:05

Средства пойдут на закупку артиллерийских систем Archer и других вооружений.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что его страна выделяет еще 70 млрд крон (около $7,47 млрд) на военную поддержку Украины.

Об этом он заявил в четверг, 11 сентября, пишет Reuters.

Йонсон объявил о выделении около $7,47 млрд на военную поддержку Украины в течение ближайших двух лет.

По его словам, большая часть средств будет выделена на закупки, которые будет осуществлять шведское агентство по оборонным материалам, например, на дополнительные артиллерийские системы Archer.

Также он подчеркнул, что его страна готова оказать дополнительную поддержку Польше, если это будет необходимо.

«Мы немедленно связались с министром обороны Польши и заявили, что готовы предоставить ресурсы, если Польша проявит заинтересованность в этом», – сказал Йонсон.

Он отметил, что любая такая поддержка будет координироваться в рамках НАТО.

«Мы полностью солидарны с Польшей», – добавил он.

