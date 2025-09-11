закрыть
11 сентября 2025, четверг, 16:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Освобожден журналист Павел Можейко

  • 11.09.2025, 16:18
  • 1,418
Освобожден журналист Павел Можейко
Павел Мажейко

Он провел в заключении более двух лет.

Из колонии освобождён гродненский журналист Павел Можейко, сообщает «Белсат».

В июле 2023 года его приговорили к 6 годам лишения свободы за «содействие экстремистской деятельности».

Павел Можейко — журналист и телеведущий, автор передачи «Intermarium» на телеканале «Белсат», бывший политзаключенный. Был директором «Цэнтра гарадскога жыцця», который ликвидировали через суд после возбуждения уголовного дела.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох