Освобожден журналист Павел Можейко 11.09.2025, 16:18

1,418

Павел Мажейко

Он провел в заключении более двух лет.

Из колонии освобождён гродненский журналист Павел Можейко, сообщает «Белсат».

В июле 2023 года его приговорили к 6 годам лишения свободы за «содействие экстремистской деятельности».

Павел Можейко — журналист и телеведущий, автор передачи «Intermarium» на телеканале «Белсат», бывший политзаключенный. Был директором «Цэнтра гарадскога жыцця», который ликвидировали через суд после возбуждения уголовного дела.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com