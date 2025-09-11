Освобожден журналист Павел Можейко
- 11.09.2025, 16:18
Он провел в заключении более двух лет.
Из колонии освобождён гродненский журналист Павел Можейко, сообщает «Белсат».
В июле 2023 года его приговорили к 6 годам лишения свободы за «содействие экстремистской деятельности».
Павел Можейко — журналист и телеведущий, автор передачи «Intermarium» на телеканале «Белсат», бывший политзаключенный. Был директором «Цэнтра гарадскога жыцця», который ликвидировали через суд после возбуждения уголовного дела.