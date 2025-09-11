«Новая газета»: Кадыров почти перестал управлять Чечней 11.09.2025, 16:35

Рамзан Кадыров

Из-за смертельной болезни он вынужден ходить с мочеприемником.

Глава Чечни Рамзан Кадыров из-за ухудшающихся проблем со здоровьем начал постоянно ходить с мочеприемником и отошел от прямого управления республикой, рассказал «Новой газете. Европа» источник в управлении ФСБ по Чеченской республике. По его словам, Кадыров, которому шесть лет назад диагностировали некроз поджелудочной железы, не может смириться со своей болезнью и теми ограничениями, которые она накладывает. Он неоднократно нарушал предписания врачей и занимался самолечением, которое несколько раз доводило его до кризисных ситуаций. «В феврале был очередной кризис, после чего ему поставили нефростому», — сообщил собеседник издания.

С нефростомой — дренажем, который помогает выводить из почек мочу — люди живут годами, однако процедура доставляет дискомфорт. Врачи рекомендуют пациентам избегать физических нагрузок и резких движений, поскольку это может привести к смещению катетера. Кроме того, больным показано носить свободную просторную одежду. Все эти рекомендации Кадыров, судя по последним его публичным появлениям, исправно выполняет, пишет «Новая газета. Европа». Так, в начале августа чеченское телевидение показало, как глава республики инспектировал ход строительства микрорайон имени Путина в Грозном. На кадрах он по большей части стоял, но, когда двигался, делал это медленно и скованно. То же самое было в сюжете о посещении Кадыровым 1 сентября грозненского Центра образования — он также двигался как в замедленной съемке. При этом каналы старались не акцентировать на этом внимание, ограничивая подобные планы парой секунд.

В то же время республиканское телевидение практически перестало показывать сюжеты о том, как Кадыров проводит совещания с чиновниками, хотя раньше новости только из этого и состояли. Как пишет «Новая газета. Европа», Кадыров полностью делегировал рутинные обязанности руководителя региона председателю республиканского правительства Магомеду Даудову. В августе глава Чечни провел лишь одно совещание и только одну встречу в своем рабочем кабинете, выслушав доклад министра образования о подготовке республиканских школ к 1 сентября.

Одновременно с этим Кадыров резко сменил стиль одежды: несмотря на то, что он сильно похудел за последний год, глава Чечни стал предпочитать мешковатые штаны и длинные, до середины бедра, свободные спортивные кофты или рубашки. Также в последних публикациях в своих соцсетях он несколько раз признавался, что «вообще забросил спорт», который всегда играл для его имиджа большую роль.

В начале мая Кадыров сообщил, что собирается попросить президента РФ Владимира Путина освободить его от должности главы Чечни. Однако после встречи с Путиным в Кремле Кадыров написал, что не получил положительного ответа. После этого глава Чечни опубликовал в своем телеграм-канале видео с размышлениями о смерти, а в конце июля, по данным турецкого издания Milliyet, чуть не утонул во время отдыха на юго-западе Турции. После того как Кадырова достали из воды, его госпитализировали в местную частную клинику.

