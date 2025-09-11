В России изношена половина канализационных сетей 10 11.09.2025, 16:48

1,436

Средств на их ремонт нет.

Износ сетей канализации в России по итогам 2024 года достиг 46%, сообщает проект «Если быть точным» со ссылкой на данные Росстата. Как следует из статистики, изношенными в стране считаются 94 тысячи км канализационных труб.

Больше всего проблем — в Еврейской автономной области (износ 80%), Тыве (79%) и Курганской области (73%). Почти 60% достигает износ канализации в Москве. Лучше всего ситуация в малонаселенном Ненецком АО (2%), Алтае (3%) и Чукотке (6%).

Данные Росстата отражают нормативный срок, отработанный трубами. Если он полностью истек, то износ трубы считается равным 100%. Профессор Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ Сергей Сиваев поясняет, что при среднем сроке службы канализации около 50 лет ежегодно нужно обновлять не менее 2% ее протяженности, а для снижения аварийности — около 3%. Сейчас же заменяется лишь чуть больше 1%. Сиваев отмечает, что за 10 лет рост тарифов на коммунальные услуги был на 21% ниже инфляции за этот период, коммунальные предприятия недосчитались 800 млрд рублей в год. «Это очень много. И это, пожалуй, самая важная причина повышения уровня износа основных фондов инженерной инфраструктуры», — говорит Сиваев.

Темпы обновления изношенных коммунальных сетей в России вдвое ниже, чем требуется, и поэтому в ближайшие годы в стране продолжит расти число аварий в системе ЖКХ, признавал ранее член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. «Ежегодно обновляется лишь около 1,9–2% коммунальных сетей, в то время как для стабилизации ситуации необходимо как минимум 4%. Без увеличения объемов работ аварийность будет только расти», — заявлял он.

По данным Минстроя, износ коммунальной инфраструктуры в регионах России колеблется от 40 до 80%. Не менее трети сетей требуют срочной замены. Даже в Московской области износ оборудования достигает 29%. Самая тяжелая ситуация складывается в Северной Осетии и Липецкой области, где более половины тепло- и паровых сетей непригодны к эксплуатации (57% и 56% соответственно). В Севастополе показатель превышает 90%.

Нормативные сроки эксплуатации массовых серий домов в стране заканчиваются, и если не начать их обновление, то «произойдет массовое разрушение жилого фонда», заявил в интервью «Ведомостям» курирующий строительство вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, в этом смысле первостепенным становится вопрос безопасности. «Хрущевки», которые строились в 1960-е благодаря закупленному за рубежом оборудованию, изначально рассчитывались на 50 лет службы, затем срок продлили до 70 лет. «Теперь их срок заканчивается», — констатировал Хуснуллин. Износ жилищной инфраструктуры уже привел к череде из сотни коммунальных аварий, которая охватила Россию зимой 2024–2025 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com