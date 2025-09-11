На рынок выходит дешевый электромобиль Honda

На рынок выходит дешевый электромобиль Honda3
- 11.09.2025, 16:53
- 1,724
Компактный городской хэтчбек будет иметь запас хода до 295 км.
Электрокар Honda N-One e поступает в продажу. Субкомпактный городской хэтчбек будет иметь запас хода до 295 км.
Новая Honda N-One e — самый дешевый электромобиль японской марки. В Японии модель стоит от 2 699 400 иен ($18 250), то есть дешевле Duster. Об этом сообщается на официальном
сайте Honda.
Электромобиль Honda N-One e относится к сегменту кей-каров — миниатюрных городских авто, которые популярны в японских городах. Диаметр разворота электрокара — всего 9 м.
Размеры Honda N-One e:
длина — 3395 мм;
ширина — 1475 мм;
высота — 1545 мм;
колесная база — 2520 мм.
Хэтчбек Honda N-One e отличается двухобъемным профилем с высоким капотом и короткими свесами кузова. Круглые фары делают его похожим на старшего брата — электромобиль Honda e.
В отделке четырехместного салона использованы материалы, полученные путем вторичной переработки. Электрокар получил два экрана на передней панели и крупные переключатели. Уже в базовой версии установлен набор систем безопасности — системы автоматического торможения, удержания в полосе движения и распознавания дорожных знаков.
Новая Honda N-One e оснащена мотором мощностью 64 л. с. и батареей на 29,6 кВт∙ч. Заявленный запас хода — до 295 км. Также есть функция двунаправленной зарядки — от авто можно питать электроприборы или дом.