На рынок выходит дешевый электромобиль Honda 3 11.09.2025, 16:53

1,724

Компактный городской хэтчбек будет иметь запас хода до 295 км.

Электрокар Honda N-One e поступает в продажу. Субкомпактный городской хэтчбек будет иметь запас хода до 295 км.

Новая Honda N-One e — самый дешевый электромобиль японской марки. В Японии модель стоит от 2 699 400 иен ($18 250), то есть дешевле Duster. Об этом сообщается на официальном

сайте Honda.

Фото: Honda

Фото: Honda

Электромобиль Honda N-One e относится к сегменту кей-каров — миниатюрных городских авто, которые популярны в японских городах. Диаметр разворота электрокара — всего 9 м.

Размеры Honda N-One e:

длина — 3395 мм;

ширина — 1475 мм;

высота — 1545 мм;

колесная база — 2520 мм.

Хэтчбек Honda N-One e отличается двухобъемным профилем с высоким капотом и короткими свесами кузова. Круглые фары делают его похожим на старшего брата — электромобиль Honda e.

Фото: Honda

В отделке четырехместного салона использованы материалы, полученные путем вторичной переработки. Электрокар получил два экрана на передней панели и крупные переключатели. Уже в базовой версии установлен набор систем безопасности — системы автоматического торможения, удержания в полосе движения и распознавания дорожных знаков.

Фото: Honda

Новая Honda N-One e оснащена мотором мощностью 64 л. с. и батареей на 29,6 кВт∙ч. Заявленный запас хода — до 295 км. Также есть функция двунаправленной зарядки — от авто можно питать электроприборы или дом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com