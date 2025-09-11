NASA запретило гражданам Китая работать в своих космических программах
- 11.09.2025, 17:10
Это сделано «для безопасности работы агентства».
Американское космическое агентство NASA ограничило доступ граждан Китая к своим системам и объектам, фактически закрыв для них возможность работать над исследованиями, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).
Китайские специалисты и студенты, которые ранее могли участвовать в проектах NASA как подрядчики или исследователи, 5 сентября обнаружили, что их доступ к системам агентства аннулирован. Позже NASA официально подтвердило введение ограничений, заявив, что это сделано «для безопасности работы агентства».
Запрет усиливает напряженность между США и Китаем в условиях ускоренной гонки за лидерство в космосе. Ранее Вашингтон уже исключил китайских астронавтов из Международной космической станции, а теперь еще больше сократил научное сотрудничество.
Решение NASA совпадает с ростом подозрений в адрес китайских студентов и ученых в США. В последние годы усилились трудности с выдачей виз и участились обвинения в шпионаже.
Исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи заявил: «Мы находимся во второй космической гонке. Китай хочет вернуться на Луну раньше нас. Этого не произойдет».
Американские сенаторы также подчеркнули, что главная цель США — высадиться на Луне раньше Пекина. Речь идет не только о символическом лидерстве, но и о контроле над ресурсами спутника. На Луне обнаружены редкоземельные элементы, металлы, а также гелий, используемый в медицине и высоких технологиях.
В Пекине такие опасения называют «необоснованными», утверждая, что космические исследования должны быть «миссиями на благо всего человечества».