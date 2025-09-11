NASA запретило гражданам Китая работать в своих космических программах 11.09.2025, 17:10

Это сделано «для безопасности работы агентства».

Американское космическое агентство NASA ограничило доступ граждан Китая к своим системам и объектам, фактически закрыв для них возможность работать над исследованиями, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

Китайские специалисты и студенты, которые ранее могли участвовать в проектах NASA как подрядчики или исследователи, 5 сентября обнаружили, что их доступ к системам агентства аннулирован. Позже NASA официально подтвердило введение ограничений, заявив, что это сделано «для безопасности работы агентства».

Запрет усиливает напряженность между США и Китаем в условиях ускоренной гонки за лидерство в космосе. Ранее Вашингтон уже исключил китайских астронавтов из Международной космической станции, а теперь еще больше сократил научное сотрудничество.

Решение NASA совпадает с ростом подозрений в адрес китайских студентов и ученых в США. В последние годы усилились трудности с выдачей виз и участились обвинения в шпионаже.

Исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи заявил: «Мы находимся во второй космической гонке. Китай хочет вернуться на Луну раньше нас. Этого не произойдет».

Американские сенаторы также подчеркнули, что главная цель США — высадиться на Луне раньше Пекина. Речь идет не только о символическом лидерстве, но и о контроле над ресурсами спутника. На Луне обнаружены редкоземельные элементы, металлы, а также гелий, используемый в медицине и высоких технологиях.

В Пекине такие опасения называют «необоснованными», утверждая, что космические исследования должны быть «миссиями на благо всего человечества».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com