Путин привел Россию на грань финансового кризиса

Путин привел Россию на грань финансового кризиса1
- Виталий Шапран
- 11.09.2025, 17:21
Все завершится коллапсом банковского сектора.
Через джунгли российской пропаганды просматривается свет правды: почти все гражданские сектора экономики РФ умирают. Угольная, металлургическая отрасль, строительство, а теперь еще и лесная промышленность находятся в состоянии глубокого кризиса, к экономическому анабиозу готовят российские НПЗ и нефтяные компании.
На этом фоне российские банки активно превращают старые проблемные кредиты в новые непроблемные. Впрочем, даже данные бюро кредитных историй РФ показывают, что 10–15% экономически активного населения сидит на микрокредитах, что является признаком обеднения, которое проявляется в регионах РФ.
Этот праздник экономического кризиса должен завершиться коллапсом банковского сектора. Председатель Сбербанка РФ Греф и глава Минэкономразвития РФ Решетников фактически признали начало рецессии экономики РФ.
Впрочем военный преступник Путин все еще упирается и делает вид, что планирует продолжать войну, даже при том, что 40–50% доходов бюджета РФ отправляет на войну. Это безумие долго продолжаться не может. Поэтому анализировать положение дел в РФ скоро будут не финансовые аналитики, а психоаналитики.
Виталий Шапран, Facebook