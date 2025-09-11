Президент Литвы призвал не забывать о белорусских политзаключенных, которые остаются в тюрьмах 11.09.2025, 17:22

Гитанас Науседа

Фото: DELFI

Нельзя останавливаться, пока они не обретут свободу.

Президент Литвы Гитанас Науседа написал об освобождении 52 белорусских политзаключенных. Глава балтийской страны призывает помнить о тех, кто остается в тюрьмах:

— Сегодня 52 заключенных благополучно пересекли литовскую границу, покинув Беларусь, колючую проволоку, решетки на окнах и постоянный страх. Среди них, что особенно важно для меня, было шесть литовцев. Я глубоко благодарен Соединенным Штатам и лично президенту Дональду Трампу за их постоянные усилия по освобождению политзаключенных.

Пятьдесят два человека — это много, очень много. И все же более 1000 политзаключенных все еще остаются в белорусских тюрьмах, и мы не можем останавливаться, пока они не обретут свободу!

No man left behind! 52 prisoners safely crossed the Lithuanian border from Belarus today, leaving behind barbed wire, barred windows and constant fear. Among them, which is especially important to me, were 6 Lithuanians. I am deeply grateful to the United States and personally to… pic.twitter.com/PiYJMVL9VP — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) September 11, 2025

