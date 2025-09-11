закрыть
11 сентября 2025, четверг, 17:54
Президент Литвы призвал не забывать о белорусских политзаключенных, которые остаются в тюрьмах

  • 11.09.2025, 17:22
Президент Литвы призвал не забывать о белорусских политзаключенных, которые остаются в тюрьмах
Гитанас Науседа
Фото: DELFI

Нельзя останавливаться, пока они не обретут свободу.

Президент Литвы Гитанас Науседа написал об освобождении 52 белорусских политзаключенных. Глава балтийской страны призывает помнить о тех, кто остается в тюрьмах:

— Сегодня 52 заключенных благополучно пересекли литовскую границу, покинув Беларусь, колючую проволоку, решетки на окнах и постоянный страх. Среди них, что особенно важно для меня, было шесть литовцев. Я глубоко благодарен Соединенным Штатам и лично президенту Дональду Трампу за их постоянные усилия по освобождению политзаключенных.

Пятьдесят два человека — это много, очень много. И все же более 1000 политзаключенных все еще остаются в белорусских тюрьмах, и мы не можем останавливаться, пока они не обретут свободу!

