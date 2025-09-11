СМИ: Российские дроны летели к базе НАТО в Жешуве 11.09.2025, 17:28

1,520

Это важный логистический центр поставок военной техники в Украину.

Как минимум пять российских беспилотников были нацелены на логистический центр в польском Жешуве. Об этом свидетельствуют данные предварительного расследования, пишут Spiegel и Welt.

Результаты предварительного расследования, проведенного Польшей, были озвучены на внутреннем брифинге НАТО, который прошел вечером в среду, пишет Welt. По данным издания, российские дроны летели по прямой в сторону базы НАТО, через которую шли поставки военной помощи Украине. НАТО предполагает, что по крайней мере пять беспилотников были нацелены на логистический центр в Жешуве, уточняет Spiegel.

Для перехвата этих дронов использовались нидерландские истребители F-35, уточняет Spiegel. В итоге самолеты смогли сбить три дрона, еще два потерпели крушение по неизвестным причинам, отмечает Welt.

Как пишет Welt, появляется все больше доказательств того, что дроны прилетели в Польшу не случайно. Еще одним аргументом в пользу этой версии, отмечает газета, может служить то, что утром в среду еще два дрона вошли в воздушное пространство Литвы, о чем не сообщалось ранее. «Основываясь на имеющейся информации, мы предполагаем, что беспилотники, скорее всего, намеренно вошли в воздушное пространство НАТО», — сказал изданию высокопоставленный офицер Альянса.

В НАТО полагают, что российские беспилотники залетели в воздушное пространство Альянса для проверки скорости реакции военных и средств борьбы с БПЛА, отмечает Welt. Версия о прямой атаке не рассматривается, потому что среди обломков не нашли взрывчатых веществ, добавляет издание.

Логистический центр в Жешуве — один из важнейших транзитных пунктов для поставок военной техники в Украину. В нем расположен немецкий военный контингент из примерно 200 военных и 100 единиц тяжелой техники. Два немецких ЗРК Patriot были приведены в состояние боевой готовности и отслеживали дроны, но не запускали ракеты, сообщает Spiegel.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com