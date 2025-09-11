В МИД Польши рассказали о вышедших на свободу поляках 11.09.2025, 17:41

Фото: charter97.org

Известно о трех освобожденных.

Среди 52 человек, освобожденных сегодня в Беларуси, есть трое польских граждан, а также восемь белорусских журналистов, связанных с польскими медиа. Об этом 11 сентября на брифинге для журналистов сообщил пресс-секретарь МИД Польши Павел Вронский, пишет «Зеркало».

По словам Вронского, из 52 освобожденных, о которых известно Варшаве на данный момент, трое — граждане Польши (в том числе осужденные на длительные сроки), а также восемь граждан Беларуси, которые были журналистами, сотрудниками телеканала «Белсат» и других польских медиа.

Вронский подчеркнул, что польская дипломатия добивалась их освобождения.

— Мы хотели бы также очень поблагодарить президента Трампа, который лично участвовал в этом, а также его посланников — господина Джона Коула и господина Кристофера Смита, которые вели эффективные переговоры, — заявил представитель МИД Польши.

Он добавил, что освобожденные уже пересекли границу Беларуси и находятся на пути в Вильнюс.

Павел Вронский не назвал имен освобожденных, ссылаясь на то, что информация еще предварительная. Однако подтвердил, что в нынешней группе нет журналиста и одного из лидеров польского меньшинства в Беларуси Андрея Почобута.

— Мы рассчитываем, что в следующей группе, которая будет освобождена из беларусских тюрем, окажется также Анджей Почобут, который постоянно находится на первом месте в наших ожиданиях и за освобождение которого польская дипломатия борется самыми разными способами, — подчеркнул дипломат.

Вронский отказался отвечая на вопрос, как МИД интерпретирует действия беларусских властей, которые, с одной стороны, освобождают людей, а с другой — продолжают задерживать поляков. Вместо этого он напомнил, что МИД Польши призывает соотечественников не ездить в Беларусь.

— Они могут стать там своего рода заложниками. Именно так мы трактуем ситуацию с задержанием польского гражданина, — заключил Павел Вронский.

