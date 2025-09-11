На свободу вышли активисты «Европейской Беларуси» Андрей Войнич и Дмитрий Козлов 11.09.2025, 18:02

Их задержали в 2020 году.

В списке 52 политзаключенных, вышедших на свободу, активисты «Европейской Беларуси» Андрей Войнич и Дмитрий Козлов («Серый кот»).

Дмитрий Козлова задержали еще до президентских выборов — 10 июня 2020 года. Его судили вместе с Павлом Северинцем и другими активистами «Европейской Беларуси». 25 мая 2021 года его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Позднее его осудили еще на два года по ст. 411 УК (Злостное неповиновение требованиям администрации колонии).

Андрей Войнич был задержан 25 сентября 2020 года. 25 мая 2021 года был незаконно осужден на 7 лет тюрьмы.

