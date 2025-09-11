TIME: Индия и Китай остаются непримиримыми соперниками 11.09.2025, 18:24

Ряд нерешенных разногласий делают партнерство недостижимой целью.

Визуальные проявления дружелюбия между премьер-министром Индии Нарендрой Моди, Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином на саммите Шанхайской организации сотрудничества показали влияние Китая, но не способствовали решению давнего пограничного спора между Индией и Китаем, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Саммит в Тяньцзине стал первой встречей Моди и Си в Китае после кровопролитных столкновений индийских и китайских войск в долине Галван летом 2020 года. Пекин отказался принять требование Нью-Дели о дальнейшем сокращении войск в регионе, что создает напряжение.

Главным фактором сложных отношений остается растущий дисбаланс сил между Китаем и Индией. Пекин требует уважения и лидерства в Азии, чего Индия категорически не принимает. Китай настаивает на том, что пограничные вопросы не должны определять экономическое партнерство, тогда как Индия считает их ключевыми для нормализации отношений.

Отношения Китая с Пакистаном также осложняют ситуацию. «Дружба» Пекина с Исламабадом и поставки китайского оружия пакистанским силам создают угрозу войны на два фронта для Индии.

В этих условиях Индия углубляет сотрудничество с США для сдерживания китайского влияния. Индия противостоит возможной экспансии Китая, и является сдерживающим фактором против угрозы Тайваню.

Саммит в Тяньцзине показал, что Китай стремится к лидерству в Глобальном Юге и предлагает совместную работу с Индией, но Моди не поддержал эти заявления, подчеркивая сохраняющуюся дистанцию. Несмотря на оптимистичные заявления о партнерстве, реальность отношений остается напряженной и конкурентной.

Индия и Китай сохраняют соперничество, где экономические интересы, военные угрозы и геополитическая стратегия продолжают доминировать над дружескими жестами.

