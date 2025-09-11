На рынке труда Беларуси ввели изменения 11.09.2025, 18:26

3,130

Подробности.

В Беларуси ввели несколько изменений, которые касаются рынка труда. «Зеркало» составило подборку новшеств.

Изменения в базе вакансий

Минтруда с 10 сентября ввело новшества для общереспубликанского банка вакансий.

«Информация о размещенных на портале вакансиях, резюме, за исключением контактных данных соискателя (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), номер телефона, адрес электронной почты), и иные разделы, содержащие общую информацию, доступны всем категориям пользователей портала без предварительной регистрации и авторизации на нем», — сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Но размещение вакансий, резюме, просмотр контактных данных соискателей доступны только после регистрации и последующей авторизации на портале.

«Пользователи портала должны не реже одного раза в год проходить процедуру обновления (подтверждения) данных в своем личном кабинете. При несоблюдении данного требования личный кабинет подлежит автоматической деактивации», — уточняет национальный правовой интернет-портал.

Теперь наниматели должны не реже одного раза в 90 дней обновлять размещенные вакансии. Если проигнорировать это требование, то объявление о поиске работника станет недоступным для просмотра.

Новшество для воспитателей

Минтруда утвердило новый профстандарт в сфере дошкольного образования. Благодаря этому студенты, отучившиеся два курса по специальности «дошкольное образование», смогут официально трудоустраиваться воспитателями. Специалистам с любым высшим образованием также разрешат работать воспитателями, но с условием — в будущем пройти переподготовку.

«Будущие воспитатели начинают раньше применять знания на практике, что повышает качество их подготовки, учреждения образования повышают обеспеченность в кадрах, дети и родители — получают стабильные и квалифицированные кадры в детских садах», — пояснили в Минтруда.

Изменение в транспортной сфере

Также Минтруда с 10 сентября утвердило новые профессиональные стандарты в транспортной сфере — водитель троллейбуса и монтер судоходной обстановки. В ведомстве поясняют, что этот показатель предусматривает описание трудовых функций и требований к квалификации, которые нужны для их исполнения.

«На основании профессиональных стандартов определяются наименования профессий рабочих (должностей служащих), трудовые функции, наличие у работника соответствующей квалификации», — уточнили в Минтруда.

