В США поймали солдата, который пытался продать России руководство по танку Abrams 2 11.09.2025, 18:28

1,922

Ему официально предъявлены обвинения по трем пунктам в нарушении Закона о шпионаже.

Американскому военнослужащему, обвиняемому в попытке передать секретные материалы России, официально предъявлены обвинения по трем пунктам в нарушении Закона о шпионаже. Об этом сообщает Fox News. Речь идет о уроженце Айдахо Тейлоре Адаме Ли, служившем на базе Форт-Блисс. По данным судебных документов, он пытался продать информацию об объединенной боевой командной платформе армии США (JBC-P) — сетевой системе обмена данными в бою, а также полевые уставы, связанные с вооружением и тактикой контроля воздушного пространства. Кроме того, Ли хотел передать Москве руководство по эксплуатации боевого танка M1A2 Abrams.

Военнослужащего арестовали 6 августа возле международного аэропорта Эль-Пасо после проведения тайной операции. Как заявил агент ФБР Николас Наполи на первом судебном заседании 11 августа, Ли пытался передать секретные материалы агентам, выдававшим себя за представителей России. Единственный раз, когда военнослужащий говорил с настоящим россиянином, был во время его звонка в российское посольство.

ФБР задокументировало три ключевых эпизода: 9 июля Ли лично передал SD-карту с более чем 40 секретными документами в центре Эль-Пасо; 22 июля он сообщил, что может добыть дополнительные сведения о танке Abrams; а 30 июля заявил, что в его хранилище находится жесткий диск и военное оборудование.

По данным следствия, в момент задержания Ли считал, что встречается с российским агентом, чтобы получить паспорт, так как намеревался покинуть США и перебраться в Россию.

Джеймс Локхарт, доцент кафедры разведки и национальной безопасности Техасского университета в Эль-Пасо, в разговоре с Fox News назвал операцию «примером упреждающей и хорошо проведенной контрразведки». Эксперт подчеркнул, что в крупных организациях, таких как армия США, всегда существуют риски шпионажа: «Я думаю, что в любой организации найдутся люди, которые могут представлять угрозу безопасности США или быть вовлечены в шпионскую деятельность. Это никогда не прекратится».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com