закрыть
11 сентября 2025, четверг, 19:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

iPhone автоматически вызвал МЧС и спас двух белорусок

1
  • 11.09.2025, 18:39
  • 2,246
iPhone автоматически вызвал МЧС и спас двух белорусок

Смартфон отправил сообщение после наезда на кабана.

В четверг ночью в Логойском районе случилось дорожно-транспортное происшествие. В результате него работники МЧС оказали помощь пострадавшему водителю.

Спасатели получили автоматическое сообщение с мобильного телефона об аварии, случившейся неподалеку от деревни Плещеницы.

«11 сентября около 00:55 на 61-м километре автодороги М-3 Минск – Витебск 31-летняя минчанка, управляя автомашиной Hyundai Еlantra, двигаясь в направлении Витебска, совершила наезд на дикое животное (кабан), после чего съехала в правый по ходу движения кювет, где совершила наезд на дерево», – рассказали Tochka.by в УВД Миноблисполкома.

С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента сотрудники МЧС деблокировали водителя. Они передали его медикам.

В результате ДТП водитель и пассажир, 26-летняя минчанка, с полученными телесными повреждениями госпитализированы.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох