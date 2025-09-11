iPhone автоматически вызвал МЧС и спас двух белорусок 1 11.09.2025, 18:39

2,246

Смартфон отправил сообщение после наезда на кабана.

В четверг ночью в Логойском районе случилось дорожно-транспортное происшествие. В результате него работники МЧС оказали помощь пострадавшему водителю.

Спасатели получили автоматическое сообщение с мобильного телефона об аварии, случившейся неподалеку от деревни Плещеницы.

«11 сентября около 00:55 на 61-м километре автодороги М-3 Минск – Витебск 31-летняя минчанка, управляя автомашиной Hyundai Еlantra, двигаясь в направлении Витебска, совершила наезд на дикое животное (кабан), после чего съехала в правый по ходу движения кювет, где совершила наезд на дерево», – рассказали Tochka.by в УВД Миноблисполкома.

С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента сотрудники МЧС деблокировали водителя. Они передали его медикам.

В результате ДТП водитель и пассажир, 26-летняя минчанка, с полученными телесными повреждениями госпитализированы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com