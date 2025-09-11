iPhone автоматически вызвал МЧС и спас двух белорусок

iPhone автоматически вызвал МЧС и спас двух белорусок1
Смартфон отправил сообщение после наезда на кабана.
В четверг ночью в Логойском районе случилось дорожно-транспортное происшествие. В результате него работники МЧС оказали помощь пострадавшему водителю.
Спасатели получили автоматическое сообщение с мобильного телефона об аварии, случившейся неподалеку от деревни Плещеницы.
«11 сентября около 00:55 на 61-м километре автодороги М-3 Минск – Витебск 31-летняя минчанка, управляя автомашиной Hyundai Еlantra, двигаясь в направлении Витебска, совершила наезд на дикое животное (кабан), после чего съехала в правый по ходу движения кювет, где совершила наезд на дерево», – рассказали Tochka.by в УВД Миноблисполкома.
С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента сотрудники МЧС деблокировали водителя. Они передали его медикам.
В результате ДТП водитель и пассажир, 26-летняя минчанка, с полученными телесными повреждениями госпитализированы.