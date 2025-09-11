закрыть
11 сентября 2025, четверг, 19:27
НАТО готовит ответ на вторжение дронов в Польшу

  • 11.09.2025, 19:03
  • 1,860
Безрассудное поведение Путина повлечет последствия.

НАТО разрабатывает меры военного и политического ответа на инцидент с российскими беспилотниками, пересекшими воздушное пространство Польши. Как сообщили источники Bloomberg, речь идет о шагах, направленных на укрепление системы сдерживания на восточном фланге альянса (перевод — сайт Charter97.org).

Первую политическую реакцию союзники выразили еще в среду. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и лидеры стран-членов осудили «безрассудное поведение» России. Военную составляющую координирует Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич. Его штаб оценивает ситуацию и определяет, какие ресурсы могут потребоваться для усиления обороны.

Польша в четверг обратилась к союзникам с просьбой предоставить дополнительные системы ПВО и технологии борьбы с дронами для защиты от возможных новых нарушений.

Напомним, в ночь на среду несколько беспилотников пересекли границу Польши во время массированных ударов России по Украине. Часть аппаратов была сбита силами НАТО, включая истребители союзников, что стало первым подобным случаем со времени полномасштабного вторжения России в Украину.

По словам Марка Рютте, установить намерения Москвы пока сложно: «Независимо от того, было ли это сделано умышленно или нет, ситуация абсолютно опасна».

Полное расследование инцидента продолжается, окончательные выводы могут занять недели, как это происходило и при прошлых нарушениях воздушного пространства на восточном фланге НАТО.

