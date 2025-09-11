В Минфине США официально разрешили операции с «Белавиа»4
- 11.09.2025, 19:07
Выдана лицензия.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США выдало Беларуси лицензию на совершение сделок с участием ОАО «Белавиа», сообщается на сайте ведомства. Ранее представитель президента США Дональда Трампа Джон Коул сообщил Лукашенко, что с авиакомпании сняты санкции.
«Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США выдает Беларуси генеральную лицензию № 11 „Санкционирование операций с участием открытого акционерного общества „Белавиа“ (Белавиа)“», — говорится в сообщении на сайте Минфина США.
Лицензия разрешает совершение сделок с участием ОАО «Белавиа» или любой организации, в которой «Белавиа» владеет, прямо или косвенно, 50% или более акций.
Однако лицензия не позволяет разморозку имущества или сделок, ранее попавших под санкции.