11 сентября 2025, четверг, 19:27
В Минфине США официально разрешили операции с «Белавиа»

4
  • 11.09.2025, 19:07
  • 1,350
В Минфине США официально разрешили операции с «Белавиа»

Выдана лицензия.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США выдало Беларуси лицензию на совершение сделок с участием ОАО «Белавиа», сообщается на сайте ведомства. Ранее представитель президента США Дональда Трампа Джон Коул сообщил Лукашенко, что с авиакомпании сняты санкции.

«Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США выдает Беларуси генеральную лицензию № 11 „Санкционирование операций с участием открытого акционерного общества „Белавиа“ (Белавиа)“», — говорится в сообщении на сайте Минфина США.

Лицензия разрешает совершение сделок с участием ОАО «Белавиа» или любой организации, в которой «Белавиа» владеет, прямо или косвенно, 50% или более акций.

Однако лицензия не позволяет разморозку имущества или сделок, ранее попавших под санкции.

