Мадуро ввел в действие план активной обороны Венесуэлы

Угрозу со стороны США венесуэльский диктатор назвал самой серьезной за 100 лет.

Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро объявил о запуске нового плана обороны страны под названием «Независимость 200: активное сопротивление и неустанное наступление», передает государственное венесуэльское телевидение Venezolana de Televisiоn.

По словам Мадуро, в реализации программы задействованы Национальные боливарианские вооруженные силы (FANB) и народное ополчение. По его словам, эти меры необходимы для защиты права Венесуэлы на мир, независимость, территориальную целостность и суверенитет народа.

«Мы должны оградить наше побережье от империалистов, захватчиков и агрессивных группировок на всем его протяжении», — сказал Мадуро.

Заявление президента прозвучало на фоне обострения отношений с США. Ранее, 2 сентября, американский лидер Дональд Трамп сообщил об уничтожении одиннадцати членов венесуэльского наркокартеля во время операции ВМС США в международных водах. Трамп обвинил Каракас в недостаточной борьбе с наркоторговлей, а банду назвал подконтрольной Мадуро.

В ответ на это венесуэльский диктатор назвал происходящее самой серьезной угрозой американского вторжения за последние сто лет. По его словам, третья мировая началась и у США есть на нее план.

Он подчеркнул, что США хотят сменить режим в Венесуэле военным путем.В марте 2020 года Минюст США признал Мадуро и некоторых других на тот момент действующих или бывших членов венесуэльского правительства виновными в наркотерроризме и использовании запрещенных веществ «в качестве оружия» против США. За информацию, которая может привести к аресту венесуэльского диктатора, Вашингтон предлагает награду в $50 млн.

