11 сентября 2025, четверг, 20:02
Что будет с белорусами, «застрявшими» на белорусско-польской границе

  • 11.09.2025, 19:47
  • 2,012
Ответ ГПК.

Польша полностью закроет границу с Беларусью ночью 12 сентября. Что будет с теми, кто успеет пройти белорусский контроль, но не польский, рассказал Tochka.by представитель ГПК Антон Бычковский.

Белорусские пограничники будут до последнего пропускать машины и автобусы в сторону Польши. Тем более очередь на это направление резко выросла. Однако, по словам, Бычковского многое зависит и от сопредельной стороны.

«Пропускная способность использования легковых транспортных средств снижена фактически до 50%, пропускная способность в отношении регулярных автобусов составляет примерно 2 автобуса в час», – рассказал он о скорости поляков.

В любом случае, заявил Бычковский, ситуации, где кто-то останется между двух стран не произойдет, ведь как таковой нейтральной территории не существует.

«Лица, прошедшие оформление, находятся вблизи госграницы перед шлагбаумом и считаются выехавшими», – отметил представитель ГПК.

Однако, если сопредельная сторона не будет пускать на свою территорию, люди могут вернуться в Беларусь. При этом им нужно будет пройти пограничный и все виды контроля на въезд, какие обычно предусматриваются для въехавших.

Бычковский заверил: белорусская пограничная служба готова к увеличению потоков на других пунктах пропусках после закрытия границей с Польшей.

«К увеличению очередей мы готовы, но все будет зависеть от эффекта бутылочного горлышка, которое сейчас наблюдается в связи с тем, как работает сопредельная сторона», – заявили в ГПК.

