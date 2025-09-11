Польша направит военных в Украину учиться сбивать российские дроны 1 11.09.2025, 20:04

1,000

Организованный РФ налет на Польшу заставил страны НАТО всерьез задуматься о повышении навыков в борьбе с дронами.

Организованный Россией налет на Польшу заставил страны НАТО всерьез задуматься о повышении навыков в борьбе с беспилотниками. Учиться они начнут у страны, которая разбирается в войне дронов лучше всех, – у Украины.

Польские военные пройдут подготовку по сбиванию дронов, рассказал Reuters знакомый с этим планом человек. Одновременно Владимир Зеленский сообщил, что премьер-министр Польши Дональд Туск согласился направить в Украину представителей своих вооруженных сил, чтобы те разобрались в этом вопросе. Украина разработала собственную тактику отражения российских атак и может дать союзникам все необходимые рекомендации, сказал президент.

Необходимость сделать выводы из произошедшего в Польше признал генерал ВВС США Алексус Гринкевич, который в этом году занял пост главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе. Задание по отражению налета дронов в Польше «было выполнено очень хорошо», военные на всех уровнях действовали, как должно, сказал Гринкевич, добавив: «Я уверен, что мы извлечем уроки, которые помогут нам стать лучше».

Одним из таких уроков может стать переход на менее дорогие средства защиты, следует из ответа генерала на вопрос об очень высоких затратах, связанных с сопровождением и перехватом российских дронов. Здесь, «безусловно, еще многое предстоит сделать», чтобы «расширить возможности оружия, которые позволят нам снизить стоимость его боевого применения», сказал он.

В операции против 19 дронов были задействованы системы ПВО Patriot, истребители F-16 и F-35, вертолеты Ми-24, Ми-17 и Black Hawk, самолеты радиоэлектронной разведки AWACS и Saab 340, наземные радары. «При разработке западных систем ПВО не учитывались недорогие БПЛА, которые будут использоваться в столь больших масштабах, – говорит Фабиан Хинц из Международного института стратегических исследований. – Можно сбивать их с помощью пилотируемых самолетов, таких как истребители и вертолеты, что и было продемонстрировано, но в случае постоянной угрозы это требует поддержания высокого темпа операций».

По словам Зеленского, таким странам, как Польша, стоит изучить эшелонированную систему противовоздушной обороны, которая выстроена в Украине (от старых пулеметов до современных ракет). Такие ракетные системы, такие как Patriot, слишком дороги, чтобы сбивать ими дешевые российские беспилотники, добавил президент: «Ни у кого в мире нет достаточного количества ракет, чтобы сбивать беспилотники всех типов».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com