В Беларуси масштабно проверили «Светофор»

Закрыли 31 магазин и изъяли более 14,6 т небезопасной продукции.

Санэпидемслужба в августе проверяла торговую сеть «Светофор». Нашли системные нарушения в торговых объектах четырех компаний, сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Проверки в августе проводились в магазинах сети «Светофор», которые принадлежат фирмам «ВитебскПродуктСервис», «ГомельПродуктСервис», «ЛенПродуктСервис» и «МосПродуктСервис».

«На всех без исключения проверенных объектах выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, что указывает на системный характер проблем во всей торговой сети», — рассказали в санэпидемслужбе.

Более 60% нарушений — недостатки в системе производственного контроля, отсутствие условий для соблюдения правил личной гигиены персонала, нарушение правил выкладки и хранения.

Еще почти 14% — проблемы с содержанием торговых залов, складских зон и холодильного оборудования.

Также фиксировались нарушения условий хранения продукции (8,2%), реализация небезопасной продукции и продукции негарантированного качества (7,5%), нарушения в части маркировки товаров (6,1%), нарушения сроков годности продукции (1,6%), отсутствие медицинских справок у персонала (2,0%).

«В рамках лабораторного сопровождения МТХ подтверждена потенциальная опасность 9,4% исследованных образцов пищевой и непищевой продукции», — дополнили в санэпидемслужбе.

По результатам проверки изъято из оборота более 14,6 т небезопасной продукции, приостановлена эксплуатация 31 торгового объекта (каждого третьего из проверенных) до «устранения нарушений, создающих непосредственную угрозу здоровью потребителей».

К административной ответственности привлечены юридические и должностные лица, выдано 36 предписаний об устранении выявленных нарушений.

Проведенные мероприятия выявили системный кризис производственного контроля в торговой сети «Светофор». Нарушения носят не единичный, а повсеместный характер, подчеркнули в санэпидемслужбе. Там обещали продолжить мониторинг данной сети.

