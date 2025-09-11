закрыть
МИД Германии подтвердил освобождение своих граждан в Беларуси

  • 11.09.2025, 20:28
Двое граждан ФРГ находятся в Литве.

МИД Германии подтвердил освобождение двоих граждан ФРГ в Беларуси, сообщает Deutsche Welle.

Двое граждан Германии были освобождены из-под стражи в Беларуси в рамках переговоров между Беларусью и США, эту информацию подтвердили в ответе на запрос DW в Министерстве иностранных дел Германии. В ведомстве уточнили, что у правительства Германии нет информации о конкретном содержании соглашений между РБ и США.

«Просим с пониманием отнестись к тому, что в целях защиты конфиденциальности этих лиц и их семей мы не можем комментировать подробности отдельных консульских дел», — говорится в ответе.

В Вильнюсе оба освобожденных заключенных получат консульскую помощь от посольства Германии в Литве, заверили в МИД.

