Сикорский: Трампу уже пора увидеть, что Путин насмехается над ним 2 11.09.2025, 20:36

1,328

«По-доброму договориться» с российским диктатором невозможно.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил надежду, что президент США Дональд Трамп поймет бесперспективность попыток «по-доброму договориться» с российским диктатором Владимиром Путиным и изменит свою стратегию.

Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу PBS.

«Президенту Трампу пора увидеть, что Путин насмехается над ним. Вместо прекращения огня, на которое надеялись перед саммитом на Аляске, и серьезных мирных переговоров Путин запускает только больше и больше беспилотников — сначала против Украины, а теперь и против НАТО», — ответил глава МИД на вопрос, верит ли он, что Трамп в конце концов примет решение о введении санкций против России.

Министр также отметил, что Польша надеется на серьезные скоординированные действия международного сообщества, чтобы заставить Путина осознать, что его планы по возрождению Российской империи не имеют никаких шансов на успех.

Сикорский добавил, что Польша поддерживает дипломатические усилия по прекращению войны, но, по его мнению, Путин будет реагировать только на решительные шаги.

«Но, по нашему мнению, Путин отреагирует только на сильные шаги. Путин слишком долго злоупотреблял доброй волей президента Трампа», — сказал он.

