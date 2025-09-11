В Словакии предлагают ввести обязательную службу

В Словакии предлагают ввести обязательную службу2
- 11.09.2025, 20:58
Из-за войны в Украине и «бреда» Орбана о «великой Венгрии».
Министр спорта и туризма Словакии Рудольф Гуляк предложил ввести в стране обязательную военную службу, в частности, из-за территориальных претензий со стороны Венгрии. Об этом в четверг, 11 сентября, сообщило агентство tvnoviny.sk.
Гуляк предлагает, чтобы словаки по достижении 18 лет проходили минимум трехмесячное обучение, но не в казармах, а вблизи своего места жительства.
«За пределами нашего государства бушует война, в Польшу летают российские дроны, а премьер соседнего государства грезит о „великой Венгрии“. Государство, которое не способно защитить свои границы, не имеет права на существование», — добавил министр.
Он также считает, что ситуация в Словакии является тревожной, потому что страна не имеет собственной системы противовоздушной обороны.
Издание Dennik N уточняет, что это заявление Гуляка стало первым случаем, когда чиновник Словакии заговорил публично о территориальных претензиях венгерского премьера Виктора Орбана.
В июне 2023 года Орбан назвал Словакию «отделенной» территорией от Венгрии, сообщало издание wprost.