В Словакии предлагают ввести обязательную службу

Из-за войны в Украине и «бреда» Орбана о «великой Венгрии».

Министр спорта и туризма Словакии Рудольф Гуляк предложил ввести в стране обязательную военную службу, в частности, из-за территориальных претензий со стороны Венгрии. Об этом в четверг, 11 сентября, сообщило агентство tvnoviny.sk.

Гуляк предлагает, чтобы словаки по достижении 18 лет проходили минимум трехмесячное обучение, но не в казармах, а вблизи своего места жительства.

«За пределами нашего государства бушует война, в Польшу летают российские дроны, а премьер соседнего государства грезит о „великой Венгрии“. Государство, которое не способно защитить свои границы, не имеет права на существование», — добавил министр.

Он также считает, что ситуация в Словакии является тревожной, потому что страна не имеет собственной системы противовоздушной обороны.

Издание Dennik N уточняет, что это заявление Гуляка стало первым случаем, когда чиновник Словакии заговорил публично о территориальных претензиях венгерского премьера Виктора Орбана.

В июне 2023 года Орбан назвал Словакию «отделенной» территорией от Венгрии, сообщало издание wprost.

