В Беларуси модернизировали шесть военных аэродромов 11.09.2025, 21:31

В начале полномасштабного вторжения в Украину армия РФ размещала на них свою авиацию.

В Беларуси модернизировали шесть военных аэродромов, где в начале полномасштабного вторжения в Украину армия РФ размещала свою авиацию.

Об этом информируют «Схемы».

Один из таких примеров — аэродром «Лунинец», расположенный в более чем 50 км от границы с Украиной. До полномасштабного вторжения он долгое время оставался заброшенным, а в 2022-м стал местом базирования более двух десятков российских истребителей, бомбардировщиков и вертолетов, которые атаковали Украину в первые дни «большой» войны. Почти сразу после возвращения авиации в Россию на аэродроме в течение 2022-2024 годов восстановили казармы, модернизировали старые ангары и возвели новые, построили склады горючего и фортификационные сооружения, установили многочисленные системы ПВО и ракетные комплексы. В 2023 году аэродром стал постоянным местом дислокации нового белорусского подразделения противовоздушной обороны — 56-го зенитно-ракетного полка.

На аэродромах «Лида» (Гродненская область), «Барановичи» (Брестская область), «Зябровка» (Гомельская область) и «Мачулищи» (Минская область) построили ангары для истребителей, отремонтировали взлетные полосы, модернизировали радиолокационные системы, а также развернули дополнительные фортификации, особенно в зонах хранения горюче-смазочных материалов. На аэродроме «Мозырь» (Большой Боков) после вывода российских военных в 2022 году построили несколько земляных насыпей и установили системы противовоздушной обороны.

