Украина, Польша и Литва заявили о необходимости совместного ответа на действия России

4
  • 11.09.2025, 21:37
  • 1,240
Украина, Польша и Литва заявили о необходимости совместного ответа на действия России

Главы МИД Люблинского треугольника предупреждают об угрозе эскалации и информационных атаках со стороны РФ.

Министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины, участники формата Люблинского треугольника, обнародовали совместное заявление в связи с недавним проникновением российских беспилотников на территорию Польши.

Заявление обнародовано 11 сентября на официальном сайте МИД Украины и стран Люблинского треугольника.

Дипломаты подчеркнули, что инцидент был "преднамеренным и скоординированным ударом, что является беспрецедентной провокацией и эскалацией напряженности". Они отметили, что действия России и попустительство Беларуси использованию своего воздушного пространства «представляют прямую угрозу безопасности всех стран региона».

Министры подчеркнули, что только совместный и скоординированный ответ способен обеспечить безопасность граждан и предотвратить новые провокации.

«Мы отмечаем и ценим готовность Украины делиться всей имеющейся разведывательной и оперативной информацией с Польшей, Литвой и другими партнерами для построения эффективной системы раннего предупреждения и защиты от российских ракетных и дроновых атак», — говорится в заявлении.

«Мы подчеркиваем необходимость лучшей координации и оперативного сотрудничества между нашими структурами, ответственными за безопасность воздушного пространства. Такие скоординированные действия должны быть направлены на предотвращение негативных последствий возмутительных действий России и, в идеале, способствовать повышению эффективности наших мер противовоздушной обороны», - отметили министры, подчеркнув, что только адекватный и решительный ответ может предотвратить дальнейшую эскалацию.

Особый акцент сделан в заявлении на угрозе российской дезинформации. Министры отметили, что инцидент сопровождался "всплеском российских коварных информационных кампаний", направленных на подрыв доверия и дестабилизацию ситуации. Дезинформация, направленная на то, чтобы поссорить соседние народы, продолжает набирать обороты.

«Мы призываем все наши общества сохранять бдительность и быть осведомленными о коварных российских попытках дезинформации», — подчеркнули дипломаты.

Это заявление демонстрирует стратегическую важность совместных действий в регионе, готовность Украины делиться разведывательной информацией и критическую роль сотрудничества с НАТО и ЕС в противодействии угрозам безопасности и информационной агрессии России.

