Украина, Польша и Литва заявили о необходимости совместного ответа на действия России

Украина, Польша и Литва заявили о необходимости совместного ответа на действия России4
- 11.09.2025, 21:37
- 1,240
Главы МИД Люблинского треугольника предупреждают об угрозе эскалации и информационных атаках со стороны РФ.
Министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины, участники формата Люблинского треугольника, обнародовали совместное заявление в связи с недавним проникновением российских беспилотников на территорию Польши.
Заявление обнародовано 11 сентября на официальном сайте МИД Украины и стран Люблинского треугольника.
Дипломаты подчеркнули, что инцидент был "преднамеренным и скоординированным ударом, что является беспрецедентной провокацией и эскалацией напряженности". Они отметили, что действия России и попустительство Беларуси использованию своего воздушного пространства «представляют прямую угрозу безопасности всех стран региона».
Together with my colleagues @sikorskiradek and @BudrysKestutis, we made a statement of the Lublin Triangle, strongly condemning the recent deliberate intrusion of Russian drones into Polish territory, which constitutes an unprecedented provocation and escalation.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 11, 2025
We urge strong… pic.twitter.com/9M3bdzNbl5
Министры подчеркнули, что только совместный и скоординированный ответ способен обеспечить безопасность граждан и предотвратить новые провокации.
«Мы отмечаем и ценим готовность Украины делиться всей имеющейся разведывательной и оперативной информацией с Польшей, Литвой и другими партнерами для построения эффективной системы раннего предупреждения и защиты от российских ракетных и дроновых атак», — говорится в заявлении.
«Мы подчеркиваем необходимость лучшей координации и оперативного сотрудничества между нашими структурами, ответственными за безопасность воздушного пространства. Такие скоординированные действия должны быть направлены на предотвращение негативных последствий возмутительных действий России и, в идеале, способствовать повышению эффективности наших мер противовоздушной обороны», - отметили министры, подчеркнув, что только адекватный и решительный ответ может предотвратить дальнейшую эскалацию.
Особый акцент сделан в заявлении на угрозе российской дезинформации. Министры отметили, что инцидент сопровождался "всплеском российских коварных информационных кампаний", направленных на подрыв доверия и дестабилизацию ситуации. Дезинформация, направленная на то, чтобы поссорить соседние народы, продолжает набирать обороты.
«Мы призываем все наши общества сохранять бдительность и быть осведомленными о коварных российских попытках дезинформации», — подчеркнули дипломаты.
Это заявление демонстрирует стратегическую важность совместных действий в регионе, готовность Украины делиться разведывательной информацией и критическую роль сотрудничества с НАТО и ЕС в противодействии угрозам безопасности и информационной агрессии России.