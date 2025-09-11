закрыть
Евгений Афнагель: Наша свобода связана с ответственностью перед теми, кто остается в заключении

  • 11.09.2025, 22:32
  • 1,230
Евгений Афнагель: Наша свобода связана с ответственностью перед теми, кто остается в заключении

Координатор «Европейской Беларуси» дал первый комментарий на свободе.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель — на свободе. Экс-политзаключенный дал первый комментарий YouTube-каналу «Белсата».

— Мыслями с людьми, которые остались в тюрьмах. Их используют как товар, и их может стать еще больше. Могу сказать, что нас фактически депортировали. Нас лишили паспортов, около половины из нашей группы. Их нам не отдали. У нас нет белорусских паспортов.

Еще скажу, что наша свобода связана с ответственностью перед теми, кто остается в заключении. Спасибо тем, кто нас поддерживал, ждал и помогал нам выйти, – сказал Афнагель.

